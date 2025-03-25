《神州頭條》財經報章頭版摘要：ＭＬＦ改中標方式，政策屬性淡出

《經濟通通訊社２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



財政部：支持全方位擴大國內需求

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

財政部３月２４日公布的數據顯示，今年前２個月，全國一般公共預算收入４３８５６億元（人

民幣．下同），同比下降１﹒６％；全國一般公共預算支出４５０９６億元，同比增長３﹒４％

。財政部同日發布的２０２４年中國財政政策執行情況報告表示，２０２５年財政政策要更加積

極，持續用力、更加給力。做好支持全方位擴大國內需求、支持現代化產業體系建設、支持保障

和改善民生等工作。



財政部部長藍佛安：讓政策實施與市場預期更匹配

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

財政部部長藍佛安日前在中國發展高層論壇２０２５年年會上表示，把握好政策節奏，對已經確

定的政策能早盡早出台，讓政策實施與市場預期更加匹配，增強各方面獲得感。他說，我國經濟

發展的信心和底氣來自於我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大的長期發展支撐，也來自於

始終對風險保持清醒認識並留有後手，為應對可能出現的衝擊和挑戰預留了充足的財政空間。



人行優化操作方式，ＭＬＦ利率政策屬性淡出

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人民銀行網站３月２４日消息，為保持銀行體系流動性充裕，更好滿足不同參與機構差異化資金

需求，自本月起中期借貸便利（ＭＬＦ）將採用固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展操

作。３月２５日，人民銀行開展４５００億元ＭＬＦ操作，期限為１年期。本月ＭＬＦ到期

３８７０億元，人民銀行此次ＭＬＦ操作可淨投放６３０億元，是２０２４年７月以來ＭＬＦ操

作首次淨投放。





《上海證券報》



制度改革激發市場活力，築牢股市長遠發展根基

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年政府工作報告把穩住樓市股市寫進經濟社會發展總體要求，並提出「更大力度促進樓市股市

健康發展」。受訪專家認為，從增強多層次市場的包容性，到增強投融資發展的協同性，再到以

開放促改革，不斷完善境外上市備案制度，穩步拓展跨境互聯互通，制度改革將進一步激發中國

資本市場資金活力，促進股市健康發展，提升服務實體經濟的能力。



人行調整中標方式開展４５００億元ＭＬＦ操作

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人行３月２４日傍晚發布的２０２５年３月中期借貸便利（ＭＬＦ）招標公告顯示，３月２５日

人行將開展４５００億元ＭＬＦ操作，期限為１年期。更令人關注的是，公告稱，自本月起

ＭＬＦ將採用固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展操作。多重價位中標意味著ＭＬＦ不

再有統一的中標利率，其政策利率屬性將徹底退出歷史舞台。



促進產業併購整合，上交所推動央國企進一步發揮引領作用

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，上交所舉辦央國企科創板上市公司高質量發展培訓。同時，上交所還召開了央企集團與央

企科創板上市公司座談會，圍繞央企積極布局科創板、推進新質生產力領域產業整合、加強市值

管理等方面開展深入交流，推動央企聚焦科技創新、加快產業轉型，利用科創板平台的獨特優勢

實現高質量發展。





《證券時報》



ＭＬＦ操作改為多重價位中標，政策屬性完全淡出

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

為保持銀行體系流動性充裕，更好滿足不同參與機構差異化資金需求，中國人民銀行３月２４日

公告，自本月起中期借貸便利（ＭＬＦ）將採用固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展操

作。業內專家指出，ＭＬＦ操作調整為多重價位中標（即美式招標），標志著ＭＬＦ利率的政策

屬性完全淡出。據接近人行人士透露，此舉有利於降低銀行負債成本，緩解淨息差壓力，增強金

融支持實體經濟的可持續性。



前兩個月財政支出提速，部分行業稅收同比大增

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

財政部公布，今年１－２月，全國一般公共預算收入４３８５６億元，同比下降１﹒６％；全國

一般公共預算支出４５０９６億元，同比增長３﹒４％，按今年的支出預算數測算，前兩個月支

出進度高於過去三年同期平均水平。財政收入方面，１－２月全國稅收收入３６３４９億元，同

比下降３﹒９％；非稅收入７５０７億元，同比增長１１％。前兩個月財政收入下降，主要受部

分中央金融企業匯算清繳企業所得稅入庫較去年同期減少等一次性因素影響，受此影響下的１－

２月企業所得稅下降１０﹒４％。非稅收入表現良好主要是部分上市金融企業分紅入庫帶動。



「博鰲時間」如約而至

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

３月２５日至２８日，博鰲亞洲論壇２０２５年年會將在博鰲舉行。今年年會，全球政商學界人

士將匯聚一堂，聚焦「在世界變局中共創亞洲未來」主題，為亞洲和世界的發展貢獻「博鰲智慧

」。年會圍繞四大方向設置議題：一是把握大勢，在世界大變局中重建信任，促進合作；二是促

進增長，推動全球化再平衡，實現包容性發展；三是塑造未來，加快落實可持續發展目標，更好

應對全球性挑戰；四是發掘動力，加強人工智能應用與治理，推動創新發展。（ｅｗ）

