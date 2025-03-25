《鍾之日記》小米配股大瀉，港股見套利潮

《鍾之日記》３月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：平收。



隔夜美股急彈，但美國關稅威脅又至，加上小米（０１８１０）突然折價配股，王興四度減

持理想汽車（０２０１５）套現，拖累港股觸發套利潮，恒指開市已跌穿２０天線，盤中插逾

５８０點，全日收報２３３４４，挫５６１點或２﹒３％，主板成交近２８５３億元。



＊滬綜指收平，成交冰封＊



滬深股市全日窄幅震盪，滬綜指先跌後回、最終平收，報３３６９﹒９８點，深成指則跌

０﹒４３％，創業板指收跌０﹒３３％。成交冰封，滬深兩市全天交易額約１﹒２６萬億元人民

幣，較上個交易日縮量１３％，為今年１月２７日以來新低。分析人士認為，現在處於業績披露

期，投資者更多還是按兵不動，行情主要以窄幅震盪為主，Ａ股還是以穩為主。



盤面上，煤炭、石油等能源板塊逆市走強。國際油價周一（２４日）上漲１％，美國總統特

朗普表示將對從委內瑞拉購買石油和天然氣的國家徵收２５％的關稅，引發投資人對供應的擔憂

。值得留意的是，中國是委內瑞拉原油的主要買家且已被美國政府加徵２０％關稅。



至於ＡＩ方向、半導體及算力板塊均走低。阿里巴巴集團（０９９８８）董事會主席蔡崇信

今日表示，雖然阿里一直在人工智能領域投入巨資，但對美國在人工智能方面談論數千億美元的

投資感到震驚，認為這並不是完全必要的；他指有投資者開始為投機目的建造數據中心，開始看

到某種泡沫的跡象。他又認為，市場未有減少對人工智能、未來發展及如何應用於各行各業的熱

情，但要謹慎對待產能過剩的情況。



＊小米配股籌４２６億，收挫６﹒３％＊



小米集團（０１８１０）公告，以先舊後新方式配售８億股，佔擴大後股本約３﹒１％；每

股配售價５３﹒２５元，較昨日收市價５７元折讓６﹒５８％，集資４２６億元。



小米表示，擬將所得款項淨額約４２５億元，主要用於加速業務擴張；研發投資，以進一步

提升科技實力；及其他一般公司用途。董事認為，鑑於當前市況，認購事項的條款公平合理，符

合本公司及股東的整體最佳利益。有媒體報道指，小米集團已在北京南部購買了一塊佔地５２公

頃的新地塊，可能為小米汽車工廠三期規劃用地。



公告中也披露最新股權架構，創辦人雷軍持有２４﹒１％的股份，其他股東擁有小米

７５﹒９％股份。小米完成上述配售事項後，雷軍持股比例為２３﹒４％，承配人的持股比例為

３﹒１％，其他股東持股比例為７３﹒６％。



小米今早低開５﹒５％，下穿２０天線，低位見５３﹒２５元，一度挫逾６﹒５％，成交創

紀錄。午後集團創辦人雷軍在微博發文發相，稱「這幾天武大櫻花都開了，正是一年最美的時刻

。今天抽空到校園看看櫻花」，並?兩款尚未發布的ＹＵ７車型亮相。可惜新車消息未止股價跌

勢，小米全天收挫６﹒３％。



＊比亞迪年報亮眼，股價卻受壓＊



比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）交出亮眼年報，２０２４年實現營收７７７１

億元（人民幣．下同），同比增長２９％，這是比亞迪歷史上年度營收首次突破７０００億元。

實現歸母淨利潤４０２﹒５億元，同比增長３４％，各項核心經營指標均創歷史新高。



新能源汽車方面，比亞迪２０２４年以４２７﹒２１萬輛的新能源汽車銷量蟬聯中國汽車市

場車企銷量冠軍、中國汽車市場品牌銷量冠軍、全球新能源車市場銷量冠軍。



不過，比亞迪股價反高潮，ＡＨ股齊齊收跌逾３％。



比亞迪業績報告雖然展現了強勁的增長，但也透露潛在的隱憂。中信里昂發報告指，計算出

比亞迪每輛車的平均售價和淨利潤分別為１４萬元及９３３１元，低於市場預期。比亞迪在

２０２４年錄得約１２０億元的保修費用，第４季每輛車的折扣約為３０００－５０００元人民

幣，這顯示市場競爭環境仍然激烈。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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