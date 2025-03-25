《Ａ股焦點》比亞迪Ａ微跌，去年營收首破七千億，分紅超１２０億

《經濟通通訊社２５日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）昨晚（２５日）

披露２０２４年年報。２０２４年，公司實現營收７７７１億元（人民幣．下同），同比增長

２９％，這是比亞迪歷史上年度營收首次突破７０００億元。實現歸母淨利潤４０２﹒５億元，

同比增長３４％，各項核心經營指標均創歷史新高。公司向全體股東每１０股派發現金紅利

３９﹒７４元（含稅），現金紅利總額約１２０﹒７７億元。



不過，比亞迪股價今早高開低走，Ａ股現微跌０﹒２８％，報３７４﹒３０元， Ｈ股更跌

逾２％。



公告顯示，２０２４年，比亞迪全球銷量達４２７萬輛，同比增長４１％，汽車品牌全球銷

量排名第四。新能源汽車方面，比亞迪２０２４年以４２７﹒２１萬輛的新能源汽車銷量蟬聯中

國汽車市場車企銷量冠軍、中國汽車市場品牌銷量冠軍、全球新能源車市場銷量冠軍。



同時，比亞迪研發投入達５４２億元，同比增長３６％，遠超同期淨利潤。在２０１１年－

２０２４年的１４年間，比亞迪有１３年的研發投入超過當年淨利潤。此外，截至目前，比亞迪

累計研發投入超１８００億元，研發人員超１２萬人，全球車企第一。（ｊｑ）

