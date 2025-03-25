  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

25/03/2025 10:21

《Ａ股焦點》比亞迪Ａ微跌，去年營收首破七千億，分紅超１２０億

　　《經濟通通訊社２５日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）昨晚（２５日）
披露２０２４年年報。２０２４年，公司實現營收７７７１億元（人民幣．下同），同比增長
２９％，這是比亞迪歷史上年度營收首次突破７０００億元。實現歸母淨利潤４０２﹒５億元，
同比增長３４％，各項核心經營指標均創歷史新高。公司向全體股東每１０股派發現金紅利
３９﹒７４元（含稅），現金紅利總額約１２０﹒７７億元。
　
　　不過，比亞迪股價今早高開低走，Ａ股現微跌０﹒２８％，報３７４﹒３０元，　Ｈ股更跌
逾２％。
　
　　公告顯示，２０２４年，比亞迪全球銷量達４２７萬輛，同比增長４１％，汽車品牌全球銷
量排名第四。新能源汽車方面，比亞迪２０２４年以４２７﹒２１萬輛的新能源汽車銷量蟬聯中
國汽車市場車企銷量冠軍、中國汽車市場品牌銷量冠軍、全球新能源車市場銷量冠軍。
　
　　同時，比亞迪研發投入達５４２億元，同比增長３６％，遠超同期淨利潤。在２０１１年－
２０２４年的１４年間，比亞迪有１３年的研發投入超過當年淨利潤。此外，截至目前，比亞迪
累計研發投入超１８００億元，研發人員超１２萬人，全球車企第一。（ｊｑ）

【你點睇？】長和日前宣布出售43個港口惹爭議，你是否認同是次長實的港口交易？你認為最終雙方能否完成交易？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

空中軍備競賽：無人駕駛戰機與第六代戰機

25/03/2025 07:55

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處