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AH股新聞

25/03/2025 08:41

【發展論壇】李強會見亞開行行長，倡亞洲國家打破貿易壁壘

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《新華社》報道，國務院總理李強昨日在北京人民大會堂會
見亞洲開發銀行（ＡＤＢ）行長神田真人。李強表示，面對世界不穩定不確定因素增多，亞洲國
家應加強團結協作，堅持多邊主義，努力推進區域經濟一體化，打破阻礙貿易、投資、技術等流
通的各種壁壘，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，同時加強宏觀政策協調，深化科技創新交流合作，
不斷提升亞洲經濟的效率和韌性，更好抵禦各類風險，攜手實現共同發展。
　
　　李強說：「中方將擔起大國的應有責任，以穩健的經濟增長、積極的開放合作為亞洲和世界
發展注入更多穩定性」。
　
　　李強指出，中方願同亞行進一步拓展全方位合作，推動雙方夥伴關係邁上新台階，更好實現
互利共贏，為本地區提供更多公共產品。雙方要加強在環境保護、綠色低碳發展、養老和醫療等
領域資金合作，深化新興產業發展、財稅體制改革、老齡化應對等領域知識合作。
　
　　神田真人表示，亞行高度重視對華合作，願以明年慶祝雙方建立合作關係４０周年為契機，
同中方加強在知識創新、綠色發展等多領域合作，促進亞太區域發展，推動亞行同中國的合作夥
伴關係邁向更高水平。（ｒｙ）

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