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AH股新聞

25/03/2025 09:06

【大國博弈】美參議員促白宮延長ＴｉｋＴｏｋ出售期限至１０月

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》報道，三名民主黨參議員周一（２４日）敦促白宮
向國會尋求授權，延長中國字節跳動出售ＴｉｋＴｏｋ的最後期限，否則這款視頻分享應用將被
禁。
　
　　今年１月，美國總統特朗普將出售ＴｉｋＴｏｋ最後期限從１月１９日延長至４月５日，推
遲執行去年通過的「不賣就禁」法律。特朗普上月表示，他可能會進一步延長該期限，以便有時
間促成協議。
　
　　參議員艾德．馬基（Ｅｄ　Ｍａｒｋｅｙ）、克里斯．范霍倫（Ｃｈｒｉｓ　Ｖａｎ　
Ｈｏｌｌｅｎ）和柯瑞．布克（Ｃｏｒｙ　Ｂｏｏｋｅｒ）在寫給總統的信中寫道：「不執行
ＴｉｋＴｏｋ禁令不僅違法，而且還引發了關於ＴｉｋＴｏｋ未來的嚴重質疑，因為該法律對協
助ＴｉｋＴｏｋ在美國繼續運營的公司施加了高達８５００億美元罰款的責任。」
　
　　總統行政令的延期將於４月５日到期，由於到該截止日期前不太可能完成合格的剝離，參議
員們敦促特朗普政府與國會合作，讓ＴｉｋＴｏｋ保持運營。參議員們希望總統指示參議院共和
黨人通過民主黨人提出的一項立法，「將ＴｉｋＴｏｋ的截止日期延長至２０２５年１０月１６
日」。
　
　　《路透》上周報道稱，據兩位消息人士透露，白宮計劃讓字節跳動最大的非中國投資者增持
股份，並收購ＴｉｋＴｏｋ的美國業務。（ｒｙ）

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