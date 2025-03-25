【大國博弈】美參議員促白宮延長ＴｉｋＴｏｋ出售期限至１０月

《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》報道，三名民主黨參議員周一（２４日）敦促白宮

向國會尋求授權，延長中國字節跳動出售ＴｉｋＴｏｋ的最後期限，否則這款視頻分享應用將被

禁。



今年１月，美國總統特朗普將出售ＴｉｋＴｏｋ最後期限從１月１９日延長至４月５日，推

遲執行去年通過的「不賣就禁」法律。特朗普上月表示，他可能會進一步延長該期限，以便有時

間促成協議。



參議員艾德．馬基（Ｅｄ Ｍａｒｋｅｙ）、克里斯．范霍倫（Ｃｈｒｉｓ Ｖａｎ

Ｈｏｌｌｅｎ）和柯瑞．布克（Ｃｏｒｙ Ｂｏｏｋｅｒ）在寫給總統的信中寫道：「不執行

ＴｉｋＴｏｋ禁令不僅違法，而且還引發了關於ＴｉｋＴｏｋ未來的嚴重質疑，因為該法律對協

助ＴｉｋＴｏｋ在美國繼續運營的公司施加了高達８５００億美元罰款的責任。」



總統行政令的延期將於４月５日到期，由於到該截止日期前不太可能完成合格的剝離，參議

員們敦促特朗普政府與國會合作，讓ＴｉｋＴｏｋ保持運營。參議員們希望總統指示參議院共和

黨人通過民主黨人提出的一項立法，「將ＴｉｋＴｏｋ的截止日期延長至２０２５年１０月１６

日」。



《路透》上周報道稱，據兩位消息人士透露，白宮計劃讓字節跳動最大的非中國投資者增持

股份，並收購ＴｉｋＴｏｋ的美國業務。（ｒｙ）

