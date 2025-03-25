《中國要聞》促消費加碼，中國傳考慮將服務業納入補貼計劃

《經濟通通訊社２５日專訊》英國《金融時報》報道稱，有官員和學者透露，中國考慮將服

務業納入補貼計劃以刺激消費。



一位知情官員表示，該計劃旨在促進對出行、旅遊和體育等領域的服務購買，如果消費繼續

不及預期，可能會在今年下半年啟動該計劃。據悉，這將是對手機或汽車等商品「以舊換新」現

有計劃的補充。



報道還引述中國學者的話稱，決策者對把服務業納入消費補貼計劃的提議反應積極。

（ｒｙ）

