【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ發布Ｖ３模型更新，編程能力再進化

《經濟通通訊社２５日專訊》內地人工智能初創ＤｅｅｐＳｅｅｋ本周低調發布Ｖ３模型更

新，並保持開源和免費風格。綜合ＤｅｅｐＳｅｅｋ介紹、內地傳媒和海外用戶分析，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｖ３並非推理模型，但採用具有６７１０億參數的專家混合模型（ＭｏＥ）

，激活參數３７０億，並且主要集中在編程能力提升。



３月２４日（周一）晚，ＤｅｅｐＳｅｅｋ在Ｈｕｇｇｉｎｇ Ｆａｃｅ網站上傳了Ｖ３－

０３２４更新，未進行正式公告。該版本聲稱可以解決現實世界的挑戰，同時在準確性和效率方

面設立新標準。根據開源評測平台ｋｃｏｒｅｓ－ｌｌｍ－ａｒｅｎａ測試數據，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｖ３－０３２４的程式碼能力達到３２８﹒３分，更勝ＤｅｅｐＳｅｅｋ－

Ｒ１、ＯｐｅｎＡＩ－ｏ１、普通版Ｃｌａｕｄｅ ３﹒７ Ｓｏｎｎｅｔ，接近Ｃｌａｕｄｅ

３﹒７ Ｓｏｎｎｅｔ思維鏈版本的３３４﹒８分。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ今年１月成為蘋果美國應用商店最受歡迎的免費應用，其較低開發成本的

ＡＩ模型Ｒ１被認為能力可與ＯｐｅｎＡＩ的最強模型媲美，引發市場重新審視巨資建設算力的

必要性，引發美國科技股拋售。（ｒｙ）

