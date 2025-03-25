【博鰲論壇】秘書長張軍：亞洲經濟體是支撐世界經濟的重要基石

《經濟通通訊社２５日專訊》博鰲亞洲論壇２０２５年年會３月２５日至２８日在海南博鰲

舉行。博鰲亞洲論壇秘書長張軍表示，博鰲亞洲論壇是亞洲最重要的論壇之一，新形勢下將一如

既往地積極推動區域合作，倡導經濟全球化和多邊主義。



今日的發布會上發布了《亞洲經濟前景及一體化進程２０２５年度報告》和《可持續發展的

亞洲與世界２０２５年度報告》兩份旗艦報告。



張軍表示，從今年的報告可以看到，面對諸多挑戰，亞洲經濟體特別是中國、東盟繼續展現

出強勁韌性和活力，在經濟增長、貨物與服務貿易、區域經濟一體化等方面走在世界前列，也孕

育著新的潛力和空間，成為穩定和支撐世界經濟的重要力量和基石。



張軍提到，以《區域全面經濟夥伴關係協定》為代表的新一代自貿協定穩步推進，通過整合

亞洲經貿合作機制釋放出區域大市場紅利。未來，隨著中國－東盟自貿區３﹒０版落地見效，亞

洲貿易將獲得新動能，數字經濟、綠色經濟的深化正在推動服務貿易成為促進亞洲區域經濟一體

化的新亮點。當然，目前國際環境錯綜複雜，單邊主義、保護主義有新的發展，必須做好應對嚴

峻挑戰的準備。（ｊｑ）

