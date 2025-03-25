《中國要聞》商務部：正加緊編制汽車流通消費改革試點工作方案

《經濟通通訊社２５日專訊》今日，中國商務部消費促進司司長李剛表示，目前正指導各地
商務部門會同相關部門有序開展汽車流通消費改革試點申報工作，加緊編制試點工作方案。後續
將按照「成熟一批、啟動一批」原則，確定試點城市名單。（ｊｑ）
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25/03/2025 15:58
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