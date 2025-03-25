【聚焦人幣】人行上海：２月跨境人幣結算量２﹒５萬億，按月跌

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行上海總部官網發布的統計數據顯示，截至２月末，上
海市轄內共有９６家銀行報送跨境人民幣結算業務信息，２月結算量２４９６２億元（人民幣．
下同），較１月結算量２﹒９萬億元，按月跌１４％，１－２月累計結算量５４１４９億元。
（ｃｔ）
【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票
25/03/2025 14:23
《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行上海總部官網發布的統計數據顯示，截至２月末，上
海市轄內共有９６家銀行報送跨境人民幣結算業務信息，２月結算量２４９６２億元（人民幣．
下同），較１月結算量２﹒９萬億元，按月跌１４％，１－２月累計結算量５４１４９億元。
（ｃｔ）
【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票
上一篇新聞︰25/03/2025 14:26 【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ發布Ｖ３模型更新，編程能力再進化
下一篇新聞︰25/03/2025 14:04 《中國監管》監管要求券商重視「打假」，加強監測冒名行騙情況
25/03/2025 14:26 《中概焦點》Ｔｅｍｕ與ｄＬｏｃａｌ合作，拓展墨西哥等新興市場
25/03/2025 14:01 《中國要聞》上海徐家匯突破３０℃，９２年來最早出現３字頭高溫
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N