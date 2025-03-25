【人行操作】逆回購中標量投標量同列，分析料助調控債市過熱

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行繼昨日宣布中期借貸便利（ＭＬＦ）操作自本月起改

為採用固定數量、利率招標、多重價位中標方式，與買斷式逆回購統一後，今日又宣布調整公開

市場逆回購操作公告中的表述內容－－刪除「為保持銀行體系流動性充裕」的表述，並增加「投

標量」和「中標量」的對比；以往公告中的列表除操作利率和期限外，只列出「操作量」。



市場人士指，中標量與投標量同列引發遐想，或成為未來債市過熱時傳遞信號的手段。



華南一券商交易主管表示，「放（中標量和投標量）兩個出來肯定有目的的，看央行怎麼搞

吧」。



市場人士並認為，人行接連兩項舉措是要進一步提升鞏固逆回購政策利率地位，後續需關注

中標量低於投標量可能性。



＊分析：ＭＬＦ與政策利率徹底脫勾，不再公布中標利率＊



另外，分析人士指出，ＭＬＦ招標方式的調整標誌著ＭＬＦ與政策利率徹底脫勾，同時不再

公布中標利率，ＭＬＦ今後單純作為結構性貨幣政策工具與市場利率接軌，成本有望下降，效果

類似於結構性降息。



一銀行理財子公司投資經理則談到，ＭＬＦ招標方式調整影響沒有那麼大，「但（ＭＬＦ消

息帶動的收益率下行）已經接近半次降準以上的效果」。他並認為，在消化ＭＬＦ改革相關影響

後市場回歸冷靜，評估人行的政策走向，總體來看重回此前寬鬆態度的概率並不大。



人行昨宣布調整ＭＬＦ操作方式的同時，預告３月ＭＬＦ操作規模為４５００億元（人民幣

．下同），對沖３月到期的３８７０億元ＭＬＦ，即人行本月透過ＭＬＦ淨投放６３０億元，是

去年７月以來首見ＭＬＦ淨投放。分析認為，在面臨美國加徵關稅落地衝擊前，人行釋放呵護流

動性的信號，預示其此前偏「鷹」政策態度有所緩和。



另外，人行今日進行３７７９億元７天期逆回購，中標量和投標量均為３７７９億元，中標

利率持平１﹒５％，對沖今日到期的２７３３億元逆回購，即今日淨投放１０４６億元。

（ｓｌ）

