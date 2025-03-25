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AH股新聞

25/03/2025 09:29

《Ａ股行情》美國或再加關稅，滬綜指平開，財政部提加大支出強度

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普關稅政策又有變化。特朗普將在未來幾天對汽
車、木材、芯片徵收額外關稅，還表示可能對多國提供關稅優惠。他還簽署行政命令，向從委內
瑞拉購買石油和天然氣的國家徵收２５％的關稅，料衝擊主要買家中國。滬深股市各自走，滬綜
指平開，報３３７０點，深成指高開０﹒０７％，創業板指高開０﹒０８％。
　
　　上述「二次關稅」將於４月２日生效，特朗普政府同日預計還會公布針對眾多國家的更廣泛
關稅措施。市場認為這將進一步加劇美國與貿易夥伴之間的關稅衝突，並可能拖累全球經濟。
　
　　中國財政部發布２０２４年財政政策執行情況報告提到，今年要實施更加積極的財政政策，
包括具體提高財政赤字率、加大支出強度、加速支出進度；安排更大規模政府債券，優化支出結
構，深化財稅體制改革，強化財政科學管理，防範化解風險。報告又指出，今年要支持全方位擴
大國內需求、大力提振消費。英國《金融時報》引述官員和學者消息，中國考慮將服務業納入補
貼計劃以刺激消費。
　
　　人民銀行今日進行３７７９億元（人民幣．下同）７天期逆回購，對沖２７３３億元逆回購
到期，即今日淨投放１０４６億元。此外，人行調整中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，本月起將採
用多重價位中標方式，分析稱這是淡化ＭＬＦ利率政策意義的又一舉措，以突出逆回購的政策利
率定位。（ｒｙ）

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