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AH股新聞

25/03/2025 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１８％，能源股逆市走強

　　《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市早間震盪調整，三大指數小幅下跌。滬綜指上午跌
０﹒１８％，報３３６４﹒０５點，深成指及創業板指同跌０﹒６３％。兩市半日成交７８４８
億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段減８８２億元或一成。
　
　　盤面上，能源股逆市走強，可控核聚變概念大漲５﹒４％，蘭石重裝（滬：６０３１６９）
、海陸重工（深：００２２５５）、弘訊科技（滬：６０３０１５）等多股漲停。煤炭股升幅居
前，大有能源（滬：６００４０３）漲停；國泰君安此前發布研報稱，當前煤炭整體產業鏈庫存
已經較低，煤礦同時步入檢修，預計價格平台整理。隨著３月底煤價領先需求觸底，非電煤需求
（如化工領域）逐步恢復，疊加６月迎峰度夏旺季驅動，價格有望回升至７７０元╱噸以上。
　
　　美國總統特朗普周一（２４日）表示，將很快公布針對汽車、藥物及其他行業的關稅措施。
他其後出席白宮另一個活動時補充說，林木及半導體進口商品也會面對關稅，預計在數日內公布
實施日期。Ａ股芯片半導體疲弱，寒武紀（滬：６８８２５６）上午挫約５﹒４％；算力股跌幅
亦大，海洋經濟概念陷入調整。滬深兩市上午超３７００隻個股飄綠。（ｒｙ）

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