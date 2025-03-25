《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１８％，能源股逆市走強

《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市早間震盪調整，三大指數小幅下跌。滬綜指上午跌

０﹒１８％，報３３６４﹒０５點，深成指及創業板指同跌０﹒６３％。兩市半日成交７８４８

億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段減８８２億元或一成。



盤面上，能源股逆市走強，可控核聚變概念大漲５﹒４％，蘭石重裝（滬：６０３１６９）

、海陸重工（深：００２２５５）、弘訊科技（滬：６０３０１５）等多股漲停。煤炭股升幅居

前，大有能源（滬：６００４０３）漲停；國泰君安此前發布研報稱，當前煤炭整體產業鏈庫存

已經較低，煤礦同時步入檢修，預計價格平台整理。隨著３月底煤價領先需求觸底，非電煤需求

（如化工領域）逐步恢復，疊加６月迎峰度夏旺季驅動，價格有望回升至７７０元╱噸以上。



美國總統特朗普周一（２４日）表示，將很快公布針對汽車、藥物及其他行業的關稅措施。

他其後出席白宮另一個活動時補充說，林木及半導體進口商品也會面對關稅，預計在數日內公布

實施日期。Ａ股芯片半導體疲弱，寒武紀（滬：６８８２５６）上午挫約５﹒４％；算力股跌幅

亦大，海洋經濟概念陷入調整。滬深兩市上午超３７００隻個股飄綠。（ｒｙ）

