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AH股新聞

25/03/2025 15:08

《Ａ股行情》滬綜指平收，成交１﹒２６萬億近三個月低

　　《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市全日窄幅震盪，滬綜指先跌後回、最終平收，報
３３６９﹒９８點，深成指則跌０﹒４３％，創業板指收跌０﹒３３％。成交冰封，滬深兩市全
天交易額約１﹒２６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１９２５億元或１３％，為今
年１月２７日（１﹒１２萬億元）以來新低。分析人士認為，現在處於業績披露期，投資者更多
還是按兵不動，行情主要以窄幅震盪為主，Ａ股還是以穩為主。
　
　　盤面上，煤炭、石油等能源板塊逆市走強。國際油價周一（２４日）上漲１％，美國總統特
朗普表示將對從委內瑞拉購買石油和天然氣的國家徵收２５％的關稅，引發投資人對供應的擔憂
。值得留意的是，中國是委內瑞拉原油的主要買家且已被美國政府加徵２０％關稅。
　
　　至於ＡＩ方向、半導體及算力板塊均走低，ＡＩ芯片製造商寒武紀（滬：６８８２５６）收
挫６﹒１％。阿里巴巴集團（０９９８８）董事會主席蔡崇信今日表示，雖然阿里一直在人工智
能領域投入巨資，但對美國在人工智能方面談論數千億美元的投資感到震驚，認為這並不是完全
必要的；他指有投資者開始為投機目的建造數據中心，開始看到某種泡沫的跡象。他又認為，市
場未有減少對人工智能、未來發展及如何應用於各行各業的熱情，但要謹慎對待產能過剩的情況
。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９３２﹒３０　　－０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３６９﹒９８　　　０﹒００　　　　５１６４﹒３６　　
　　深證成指　　１０６４９﹒０８　－０﹒４３　　　　７４１８﹒３４　　
　　創業板指　　２１４５﹒４８　　－０﹒３３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０３１﹒７０　　－１﹒３６　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２７１﹒８３　　－０﹒３５　　　　　２﹒２８　　　　
　　深證Ｂ指　　１２２７﹒１４　　＋０﹒０８　　　　　０﹒４１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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