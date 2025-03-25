  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

25/03/2025 10:37

【ＡＩ】螞蟻推出百靈輕量版、增強版，性能達行業領先水平

　　《經濟通通訊社２５日專訊》外電指螞蟻集團成功使用阿里及華為等國產芯片降低人工智能
（ＡＩ）模型訓練成本２０％，訓練出參數規模達２９００億的大模型「Ｌｉｎｇ－Ｐｌｕｓ」
。消息令業界振奮，但不能忽視的是同一份成果發表的另一項細節－－螞蟻集團憑藉這次低成本
訓練實驗推出了兩款不同規模的ＭｏＥ大語言模型－－百靈輕量版（Ｌｉｎｇ－Ｌｉｔｅ）與百
靈增強版（Ｌｉｎｇ－Ｐｌｕｓ），前者參數規模為１６８億（激活參數２７﹒５億），
Ｐｌｕｓ基座模型參數規模高達２９００億（激活參數２８８億），兩者性能均達到行業領先水
平。
　
　　據內媒《ＩＴ之家》報道，該份由螞蟻集團Ｌｉｎｇ團隊近日發表於論文預印版平台
Ａｒｘｉｖ的技術成果論文，題為《每一個ＦＬＯＰ都至關重要：無需高級ＧＰＵ即可擴展
３０００億參數混合專家ＬＩＮＧ大模型》。實驗表明，其３０００億參數的ＭｏＥ大模型可在
使用國產ＧＰＵ的低性能設備上完成高效訓練，性能與完全使用英偉達芯片、同規模的稠密模型
及ＭｏＥ模型相當。
　
　　當前，ＭｏＥ模型訓練通常依賴英偉達Ｈ１００╱Ｈ８００等高性能ＧＰＵ，成本高昂且芯
片短缺，限制了其在資源受限環境中的應用。螞蟻集團Ｌｉｎｇ團隊提出「不使用高級ＧＰＵ」
擴展模型的目標，通過創新訓練策略，突破資源與預算限制。在五種不同硬件配置下，Ｌｉｎｇ
團隊對９萬億個ｔｏｋｅｎ進行Ｌｉｎｇ－Ｐｌｕｓ預訓練。結果顯示，使用高性能硬件配置訓
練１萬億ｔｏｋｅｎ的預訓練成本約６３５萬元人民幣，而採用螞蟻優化方法後，低規格硬件訓
練成本降至５０８萬元左右，節省近２０％，且性能與阿里通義Ｑｗｅｎ２﹒５－７２Ｂ－
Ｉｎｓｔｒｕｃｔ和ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ２﹒５－１２１０－Ｃｈａｔ相當。
　
　　報道指出，此前ＤｅｅｐＳｅｅｋ通過算法創新及工程優化，使用英偉達Ｈ８００訓練出性
能頂尖的Ｖ３與Ｒ１模型，為降低成本、提高效率開辟新道路。報道認為，螞蟻集團的技術成果
若得到驗證推廣，將助力國產大模型尋找成本更低、效率更高的國產芯片或其他替代方案，進一
步降低對英偉達芯片的依賴。（ｓｌ）

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

空中軍備競賽：無人駕駛戰機與第六代戰機

25/03/2025 07:55

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處