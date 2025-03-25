【ＡＩ】李書福戴旗下魅族智能眼鏡演講：吉利將加大投資上海

《經濟通通訊社２５日專訊》２０２５上海全球投資促進大會暨「投資上海」活動今日揭幕

，據內媒報道，吉利控股集團董事長、星紀魅族創始人李書福佩戴著星紀魅族ＳｔａｒＶ

Ａｉｒ２智能眼鏡演講，指上海是吉利科技轉型與全球化戰略的加速器，吉利在上海落地項目超

過１０個，員工總數超８０００人，隨著吉利對上海投資規模不斷擴大，很快就會超過１萬人。



李書福並表示，去年吉利在上海實現總營收超７００億元人民幣，納稅總額超３０億元人民

幣，未來吉利將持續加大在上海的投入，聚焦新能源汽車、智能網聯、醇氫生態等前沿領域。



他還提到，自己佩戴的ＳｔａｒＶ Ａｉｒ２智能眼鏡的核心技術研發及供應鏈均扎根上海

，已量產兩代並獲數萬消費者認可。



據介紹，ＳｔａｒＶ Ａｉｒ２能將發言稿實時投射到鏡片，並能根據語速同步顯示內容，

還支持ＡＩ實時翻譯、ＡＲ導航、ＡＩ會議助手等功能。星紀魅族自研Ｆｌｙｍｅ ＡＩ大模型

，已接入了通義千問、字節豆包、文心一言及ＤｅｅｐＳｅｅｋ等大模型，積極構建全面的ＡＩ

生態系統。（ｓｌ）

