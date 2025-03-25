《中國要聞》抖音：自稱客服宣稱扣費「１００％是騙子」

《經濟通通訊社２５日專訊》抖音集團微信公眾號今日發文稱，仿冒抖音客服給用戶打電話

、發短信的詐騙手法最近仍有發生，強調抖音不會通過境外電話、短信、站內私信等任何途徑，

通知用戶「ｘｘ會員」扣款或續費、產品訂閱將到期扣費等虛假信息，也不會要求用戶下載任何

其他軟件、共享屏幕等，不會有任何添加客服社交好友、轉帳匯款等動作。



抖音指，為了方便大眾快速鑑別來電是否為抖音官方客服，抖音與部分手機廠商合作，將抖

音官方客服電話進行了認證。如接到電話顯示為「抖音ＸＸ熱線」、「抖音ＸＸ專線」等認證名

，則確定是官方電話。以９５１５２為例，安卓系統的華為、小米、ｏｐｐｏ、ｖｉｖｏ、一加

等手機用戶和ｉＯＳ系統用戶都能看到「抖音官方服務熱線」的認證顯示，如果來電號碼沒有認

證顯示，但自稱是抖音客服，還要求關閉╱取消相關功能否則有扣費產生，「１００％是騙子」

。



抖音呼籲，「凡是提及要扣費的電話和信息，都請不要相信，建議直接報警」。如果確實擔

心搞錯，可直接撥打抖音官方服務熱線９５１５２以作核實，也可以打開抖音Ａｐｐ，搜索「驗

證助手」，將收到的信息內容或電話號碼輸入，查詢是否來自抖音官方。（ｓｌ）

