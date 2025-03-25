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25/03/2025 15:58

《中國要聞》商務部：將出台離境退稅針對性措施，增退稅商店數量

　　《經濟通通訊社２５日專訊》今日，中國商務部消費促進司司長李剛表示，商務部計劃提升
離境退稅政策效果，將會同有關部門出台針對性政策措施，增加退稅商店數量，優化退稅服務，
便利境外旅客在華購物，擴大入境消費。（ｊｑ）

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