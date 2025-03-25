《中國要聞》商務部：將出台離境退稅針對性措施，增退稅商店數量

《經濟通通訊社２５日專訊》今日，中國商務部消費促進司司長李剛表示，商務部計劃提升
離境退稅政策效果，將會同有關部門出台針對性政策措施，增加退稅商店數量，優化退稅服務，
便利境外旅客在華購物，擴大入境消費。（ｊｑ）
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情
25/03/2025 15:58
《經濟通通訊社２５日專訊》今日，中國商務部消費促進司司長李剛表示，商務部計劃提升
離境退稅政策效果，將會同有關部門出台針對性政策措施，增加退稅商店數量，優化退稅服務，
便利境外旅客在華購物，擴大入境消費。（ｊｑ）
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情
上一篇新聞︰25/03/2025 15:58 《中國要聞》建行前副行長李運獲任命為廣東省副省長
下一篇新聞︰25/03/2025 15:58 《中國要聞》商務部：正加緊編制汽車流通消費改革試點工作方案
25/03/2025 15:43 【ＡＩ】阿里雲面向全球頂尖高校啟動近年最大規模ＡＩ人才招聘
25/03/2025 15:36 《中國要聞》王毅晤葡國外長：拓展項目投資、創新研發等領域合作
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N