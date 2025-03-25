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AH股新聞

25/03/2025 17:01

【人行操作】申萬宏源：ＭＬＦ美式招標改革，中長期影響或偏中性

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行昨日（２４日）宣布，自本月起中期借貸便利
（ＭＬＦ）將採用固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展操作。今日將開展４５００億元
ＭＬＦ操作，期限為１年期，目前人行還未發布正式公告。
　
　　申萬宏源報告稱，多重價位中標，或以隨行就市為契機助推ＭＬＦ降成本。此前ＭＬＦ為荷
蘭式招標，即統一按照邊際價格作為單一中標利率，改為多重價位中標（美式招標）後，若中標
，中標利率即投標利率，與買斷式逆回購一致，對一級交易商定價的能力和審慎性提出更高要求
，也意味著ＭＬＦ的政策利率屬性從淡化正式走向落幕。
　
　　３月２４日國股行１年同業存單一級詢價利率大約在１﹒９２％－１﹒９３％，３月２５日
進一步下行至１﹒８６％附近，而２月ＭＬＦ操作中標利率在２％，比價效應及市場化定價機制
的作用下，３月ＭＬＦ中標利率的平均水平大概率下行，但這對債市的短期利好可能已基本兌現
完畢，而ＭＬＦ定價的隨行就市，中長期看對債市影響或偏中性。
　
　　ＭＬＦ價格形成機制改革及超額續作帶來的脈沖式修復或已充分定價，但若要看到利率的進
一步下行，還需更強的信號疊加，如財政供給放量，觸發貨幣配合，帶動降準落地、國債買入恢
復等操作，而以上因素是否出現，有待時間驗證。（ｊｑ）

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