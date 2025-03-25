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AH股新聞

25/03/2025 16:56

《中國要聞》商務部：摸排外貿企業內銷需求，建外貿優品企業名單

　　《經濟通通訊社２５日專訊》今日，中國商務部市場體系建設司副司長李維正表示，通過高
品質外貿商品創造消費需求是擴大國內消費的重要方面之一，今年商務部將繼續以「外貿優品中
華行」活動為引領，擴大外貿優品消費。
　
　　李維正介紹，助力穩外貿、擴消費主要有四方面的重點工作：
　
　　一是暢通外貿優品內銷渠道，搭建外貿企業擴內銷平台。比如通過線下渠道，在重點步行街
、商圈開展形式多樣的展示展銷、對接洽談。在重要展會設立外貿優品展區，通過線上渠道在主
要電商平台設置專區，促進渠道對接、產銷對接，使消費者更加便捷地購買。
　
　　二是加大外貿優品消費支持。目前各部門、各地方已出台系列擴消費的政策措施，有的已經
把外貿優品納入到消費品以舊換新的政策實施範圍。下一步，要用好用足這些政策措施，同時商
務部還要把外貿優品擴內銷同各地促消費活動結合起來，充分挖掘消費潛力。
　
　　三是培育外貿優品消費品牌，摸排外貿企業內銷需求，建立重點外貿優品企業名單。鼓勵外
貿企業研發生產適合國內消費者需求的優質產品；鼓勵外貿企業發展自主品牌，積極打造外貿優
品ＩＰ，講好外貿優品故事，擴大宣傳推廣，營造良好消費氛圍。
　
　　四是推動內外標準認證銜接。會同有關部門開展國內外貿易標準認證銜接調查，組織國內外
標準比對，提升國內外標準一致性，打通出口產品內銷堵點，降低企業市場轉換制度成本。同時
，培育內外貿一體化服務平台，為企業拓展內銷提供公共服務。（ｊｑ）

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