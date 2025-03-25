《中國要聞》英雄遊戲研發總部項目落地上海，投資１４億

《經濟通通訊社２５日專訊》２０２５上海全球投資促進大會暨「投資上海」活動周今日開
幕。內媒從會上獲悉，英雄遊戲研發總部項目落地黃浦區，預計投資額約１４﹒３５億元人民幣
。
該項目將基於全球化的視野，國際化的團隊，立足於移動互聯網時代，以泛娛樂為戰略目標
，推廣移動電競產業，致力於為海內外用戶提供優質的移動遊戲內容和體驗，打造全球互動娛樂
品牌。（ｊｑ）
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25/03/2025 17:56
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幕。內媒從會上獲悉，英雄遊戲研發總部項目落地黃浦區，預計投資額約１４﹒３５億元人民幣
。
該項目將基於全球化的視野，國際化的團隊，立足於移動互聯網時代，以泛娛樂為戰略目標
，推廣移動電競產業，致力於為海內外用戶提供優質的移動遊戲內容和體驗，打造全球互動娛樂
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