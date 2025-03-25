《中國要聞》上金所：首批４家險企會員已完成業務籌備並入市

《經濟通通訊社２５日專訊》上海黃金交易所正式吸收首批４家保險公司成為會員，分別為

中國人民財產保險股份有限公司、中國人壽險股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司、

中國太平洋人壽保險股份有限公司。上黃所今日公告稱，目前該４家保險機構會員已完成業務籌

備並入市，保險資金投資黃金試點業務平穩落地。



據了解，中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）今日於上金所，完成了國內保險機

構的首筆黃金詢價交易。該筆交易的落地標誌著醞釀多時的險資購金終於從規劃走向現實。



為拓寬保險資金運用渠道，優化保險資產配置結構，國家金融監督管理總局於２月７日發布

《關於開展保險資金投資黃金業務試點的通知》，允許１０家試點保險公司投資在上金所主板上

市或交易的相關黃金合約及業務。



上金所表示，保險資金是重要的中長期配置資金，引入保險公司參與市場，有助於更好發揮

黃金市場開放和保險業發展的聯動作用，進一步增強人民幣黃金市場集聚性和穩健性，完善人民

幣黃金市場定價功能和資源配置能力，促進金融政策協調有效，對保障金融市場體系穩健發展和

助力上海國際金融中心能級提升具有積極意義。



下一步，上金所將以保險資金參與黃金市場為契機，逐步拓寬市場廣度深度，不斷增強市場

資源配置功能，推進各項業務多元化發展，以金融要素市場功能深化助推中國式現代化黃金市場

發展新格局。（ｊｑ）

