【ＦＯＣＵＳ】比亞迪績後捱沽，「走出去」生死博弈「應付款」

【ＦＯＣＵＳ】中國汽車「一哥」比亞迪（０１２１１）放榜，２０２４年銷售額首次突破

７０００億人幣（７７７１億）大關，惟周二（２５日）半日「見光死」挫３％，較上周

４２６﹒６元歷史紀錄累跌８％。公司股價未來能否再衝新高？縱觀年報，境外收入大有可能成

為關鍵助推器，惟對供應鏈融資愈見依賴則是雙刃劍。



＊海外多個市場銷量稱冠＊



比亞迪業績再度驚艷，不單營收正式「吊打」特斯拉（１０７０億美元 ＶＳ ９７７億美

元），淨利潤大增３４％至４０３億人民幣，大超市場預期，更坐擁１５４９億元現金儲備，同

時宣布擬使用不超過６００億自有閒置資金進行委託理財；加上兩周前成功配股融資

４３３﹒８３億元港幣－－絕對可謂財大氣粗。



去年以４２７萬輛銷量成功躋身全球第５，巴西、墨西哥、泰國、土耳其、新加坡等新能源

車銷量「冠軍」頭銜、日本純電動車銷量「季軍」頭銜功不可沒。大行押注比亞迪今年銷量將上

衝５５０萬輛，海外收入佔比或突破３０％（現為２８﹒６％）。就在年初，比亞迪還正式登陸

韓國乘用車市場，將引入ＡＴＴＯ ３、ＳＥＡＬ、 ＳＥＡＬＩＯＮ ７三款車型，跟現代、

起亞短兵相接。



＊去年底應付款逾３８６６億＊



銷量、營收稱霸神州，再加上「全民智駕」、「閃充電池」吸盡眼球，重重光環之下卻藏隱

憂。年報顯示，公司去年應付賬款按年增長２４％至２４１６﹒４億元，其他應付款雖按年略降

１２％，但仍高企１４４９﹒８億元。會計諮詢公司ＧＭＴ較早時就指，比亞迪似乎「沉迷於」

供應鏈融資。



事實上，國內車企應付賬款周轉天數普遍長於一眾外資品牌，早已不是新聞，而「銷量攀升

愈快，付款周期愈長」亦並不鮮見。某種程度而言，應付賬款持續上升，被視作產能擴張快、議

價能力強的正常現象。



＊轟踩油門勿忘繫安全帶＊



不過，比亞迪截至去年底「應付賬款＋其他應付款」高逾３８６６億元，幾乎相當於一半營

收，須警惕雙刃劍效應，尤其是加大海外布局恐增加資本支出和營銷成本（比亞迪去年淨利潤率

５﹒２％，低於特斯拉）。



同樣值得留意的還有趁股價高位尋求融資最多４２５億港元的小米（０１８１０），公司去

年營收、淨利僅相當於比亞迪的４７％、５９％，但市值卻較後者高逾１７００億元。



對一眾新能源車企而言，最簡單的道理莫過於，在資本敘事美妙ＢＧＭ聲中轟踩油門的同時

，別忘了繫好安全帶。

