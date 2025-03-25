  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

25/03/2025 15:36

《中國要聞》王毅晤葡國外長：拓展項目投資、創新研發等領域合作

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外交部長王毅今日在北京同葡萄牙國務部長兼外長蘭熱爾
舉行中葡第二次外長級戰略對話。王毅指，葡萄牙是人均接受中國投資最多的歐盟國家之一。雙
方秉持開放合作精神，在能源、金融、衛生等領域長期穩定合作，合力應對國際金融危機和全球
公共衛生挑戰，體現了全面戰略夥伴關係的應有之義。雙方要總結中葡關係發展的成功經驗，積
極拓展項目投資、綠色轉型、數字經濟、創新研發、信息通訊等領域合作，擴大人文交流，繼續
發揮好澳門的橋樑作用，推動兩國關係取得更大發展。
　
　　王毅提到，中葡雙方運用政治智慧妥善解決澳門問題，樹立了通過友好協商解決歷史遺留問
題的樣板。今年是中葡建立全面戰略夥伴關係２０周年，也是中歐建交５０周年，中方願同葡方
一道，打造更加穩定、更富成果、更具活力的中葡關係，推動中歐成為相互信賴、彼此成就的戰
略夥伴。
　
＊王毅：冀葡方助推動中歐關係健康發展＊
　
　　王毅並指出，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立８０周年，面對變亂交織的國際形
勢，團結合作是各國唯一正確的選擇。中國堅定倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全
球化，高度重視葡萄牙在歐盟及國際舞台上發揮的獨特作用，願同葡方加強協作，旗幟鮮明地堅
持踐行多邊主義，堅定維護聯合國的地位和作用，共同捍衛國際公平正義。中方視歐洲為多極世
界中的重要一極，支持歐洲保持戰略自主，願同歐方堅持夥伴定位、擴大開放合作，推動中歐關
係健康發展。希望葡方為此發揮積極作用。
　
　　蘭熱爾則稱，兩國關係一直保持良好發展。雙方相互理解、相互尊重，以和平方式妥善解決
澳門問題，為世界樹立了榜樣，葡方深以為傲。很高興看到「一國兩制」實踐在澳門取得成功，
葡方堅定奉行一個中國政策。葡方秉持開放精神，歡迎更多中國企業來葡投資興業，願同中方加
強經貿、能源、衛生、金融、基礎設施、綠色轉型等領域合作。越來越多葡萄牙人學習中文，希
望了解中國，雙方可加強文化、教育領域合作，密切人文交流，增進人民相知相親。
　
　　蘭熱爾又指，歐中應當堅持夥伴定位，加強對話合作，共同反對保護主義，維護多邊主義，
支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。葡方願同中方密切多邊協作。
　
　　雙方還就烏克蘭危機等共同關心的問題交換了意見。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰25/03/2025 15:43  【ＡＩ】阿里雲面向全球頂尖高校啟動近年最大規模ＡＩ人才招聘

下一篇新聞︰25/03/2025 15:13  《貿易摩擦》日本周六起對中國石墨電極徵９５﹒２％臨時反傾銷稅

其他AH股新聞
More

25/03/2025 15:58  《中國要聞》建行前副行長李運獲任命為廣東省副省長

25/03/2025 15:58  《中國要聞》商務部：正加緊編制汽車流通消費改革試點工作方案

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國老大哥不能說的秘密

25/03/2025 07:59

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處