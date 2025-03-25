《中國要聞》王毅晤葡國外長：拓展項目投資、創新研發等領域合作

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外交部長王毅今日在北京同葡萄牙國務部長兼外長蘭熱爾

舉行中葡第二次外長級戰略對話。王毅指，葡萄牙是人均接受中國投資最多的歐盟國家之一。雙

方秉持開放合作精神，在能源、金融、衛生等領域長期穩定合作，合力應對國際金融危機和全球

公共衛生挑戰，體現了全面戰略夥伴關係的應有之義。雙方要總結中葡關係發展的成功經驗，積

極拓展項目投資、綠色轉型、數字經濟、創新研發、信息通訊等領域合作，擴大人文交流，繼續

發揮好澳門的橋樑作用，推動兩國關係取得更大發展。



王毅提到，中葡雙方運用政治智慧妥善解決澳門問題，樹立了通過友好協商解決歷史遺留問

題的樣板。今年是中葡建立全面戰略夥伴關係２０周年，也是中歐建交５０周年，中方願同葡方

一道，打造更加穩定、更富成果、更具活力的中葡關係，推動中歐成為相互信賴、彼此成就的戰

略夥伴。



＊王毅：冀葡方助推動中歐關係健康發展＊



王毅並指出，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立８０周年，面對變亂交織的國際形

勢，團結合作是各國唯一正確的選擇。中國堅定倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全

球化，高度重視葡萄牙在歐盟及國際舞台上發揮的獨特作用，願同葡方加強協作，旗幟鮮明地堅

持踐行多邊主義，堅定維護聯合國的地位和作用，共同捍衛國際公平正義。中方視歐洲為多極世

界中的重要一極，支持歐洲保持戰略自主，願同歐方堅持夥伴定位、擴大開放合作，推動中歐關

係健康發展。希望葡方為此發揮積極作用。



蘭熱爾則稱，兩國關係一直保持良好發展。雙方相互理解、相互尊重，以和平方式妥善解決

澳門問題，為世界樹立了榜樣，葡方深以為傲。很高興看到「一國兩制」實踐在澳門取得成功，

葡方堅定奉行一個中國政策。葡方秉持開放精神，歡迎更多中國企業來葡投資興業，願同中方加

強經貿、能源、衛生、金融、基礎設施、綠色轉型等領域合作。越來越多葡萄牙人學習中文，希

望了解中國，雙方可加強文化、教育領域合作，密切人文交流，增進人民相知相親。



蘭熱爾又指，歐中應當堅持夥伴定位，加強對話合作，共同反對保護主義，維護多邊主義，

支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。葡方願同中方密切多邊協作。



雙方還就烏克蘭危機等共同關心的問題交換了意見。（ｓｌ）

