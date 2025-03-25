《中國要聞》上海徐家匯突破３０℃，９２年來最早出現３字頭高溫

《經濟通通訊社２５日專訊》據上海市氣象局微博，今日中午１２時許，上海徐家匯站氣溫

已衝破攝氏３０度，成為１９３３年以來最早出現３０度高溫的一年，位列歷來３月單日最高氣

溫第二位。浦東、閔行也出現超過３０度高溫，而且還在繼續上升中。（ｓｌ）

