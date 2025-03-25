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25/03/2025 14:01

《中國要聞》上海徐家匯突破３０℃，９２年來最早出現３字頭高溫

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據上海市氣象局微博，今日中午１２時許，上海徐家匯站氣溫
已衝破攝氏３０度，成為１９３３年以來最早出現３０度高溫的一年，位列歷來３月單日最高氣
溫第二位。浦東、閔行也出現超過３０度高溫，而且還在繼續上升中。（ｓｌ）

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