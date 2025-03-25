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AH股新聞

25/03/2025 08:12

【新股上市】南山鋁業國際下限定價今掛牌，超購僅３倍一手必中籤

　　《經濟通通訊社２５日專訊》南山鋁業國際（０２６１０）（滬：６００２１９）公布，以
招股價下限２６﹒６元定價，香港公開發售部分超額認購約２﹒８９倍，認購１手１００股的
５３８７份申請悉數獲配股份，該集團於今日上午９時起掛牌買賣。
　
　　該集團指，「頂頭槌飛」共４人各申請１００萬股，各獲分配３４﹒４萬股，分配比率
３４﹒４％。而國際發售部分超額認購約０﹒６７倍。該集團招股集資約２３﹒４７億元。
（ｗｈ）

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