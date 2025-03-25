比亞迪年賺４０２億人幣升３４％勝預期，息３﹒９７４元增２８％

《經濟通通訊社２５日專訊》比亞迪股份（０１２１１）（深：００２５９４）公布，截至

去年１２月３１日止年度盈利４０２﹒５４億元（人民幣．下同），升３４％，超過市場預期，

每股盈利１３﹒８４元，建議派末期股息每股３﹒９７４元，按年增２８﹒４％。



該集團指，營業額７７７１億元，升２９％，同勝預期，其中汽車、汽車相關產品及其他產

品業務收入約６１７４億元，增長２７﹒７％，手機部件、組裝及其他產品業務收入約１５９６

億元，增長３４﹒６％，兩項業務佔總收入比例分別為７９﹒４５％和２０﹒５４％。該集團指

，加速海外渠道，推進本地化生產進程，烏茲別克和泰國工廠陸續投產。



比亞迪表示，截至去年底，其新能源汽車已進入全球６大洲共１００多個國家和地區。按地

區劃分，中國（包括港澳台地區）收入按年升２５﹒６％至５５５２﹒１８億元，海外收入則升

３８﹒５％至２２１８﹒８５億元，海外佔總收入佔比增加近兩個百分點至２８﹒５５％。比亞

迪稱今年將持續提升產品競爭力，緊跟市場趨勢，持續推進多品牌矩陣建設，加速業務出海進程

。



＊擬最多６００億人幣買理財產品＊



比亞迪去年研發投入約５４２億元，上升３５﹒６８％，累計研發投入超１８００億元，而

截至去年底，現金儲備約１５４９億元。



此外，比亞迪Ａ股於深交所的通告提到，公司及其控股子公司擬動用不超過６００億元閒置

資金，在銀行、證券公司、基金公司、保險資產管理公司等金融機構，購買中低風險的理財或債

券產品。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

