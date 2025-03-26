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AH股新聞

26/03/2025 08:54

【ＡＩ】國資委引導央企加大投入，深化「ＡＩ＋」專項行動

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國資委舉辦央企「ＡＩ＋」專項行動通氣
會，介紹了國資央企「ＡＩ＋」專項行動最新進展情況，並對下一步重點工作進行了介紹。國資
委將繼續深化「ＡＩ＋」專項行動，更加突出應用領航、數據賦能和智算築基等三大方向，包括
將積極引導中央企業加大資金投入，堅持產投結合、以投促產，持續壯大發展人工智能的長期資
本、戰略資本、耐心資本。
　
　　「中央企業在工業製造、能源電力、智能網聯汽車等重點行業、超５００個場景布局應用人
工智能，科研、生產、客服等方面降本增效明顯。」國務院國資委規劃發展局負責人表示。
　
　　２０２４年，國務院國資委啟動央企「ＡＩ＋」專項行動，推動國資央企在人工智能領域實
現更好發展、發揮更大作用。隨著專項行動持續深化，中央企業在應用、算力、數據、模型等人
工智能產業重點領域取得積極成效。
　
　　「央企人工智能大模型已經初步落地一批高價值場景。」國務院國資委規劃發展局負責人表
示，例如：國家電網打造「光明」大模型，為電網安全穩定運行、新能源消納、供電服務提供「
超級大腦」；中國石油發布能源化工「昆侖」大模型，落地油氣勘探開發、裝備工程設計等場景
；中國電子研發「源啟」金融大模型，助力銀行、保險、證券等金融機構在信貸、監管合規、貿
易金融等場景更專精。

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