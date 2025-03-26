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AH股新聞

26/03/2025 09:59

《駐京專電》張國清調研平台企業：平台經濟要創新擴消費穩就業

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院副總理張國清近日到有關平台企業
調研促進平台經濟健康發展和市場監管等工作。他強調，要持續提升市場監管領域治理能力，促
進平台經濟健康發展。平台經濟有利於提高全社會資源配置效率、發展新質生產力；要發揮在促
創新、擴消費、穩就業等方面的引領帶動作用，要堅決整治低質低價「內捲式」競爭、不合理設
置配送時限、不合理收費抽佣等問題。
　
＊加強中小商戶和新就業形態勞動者權益保障＊
　
　　張國清先後來到外賣送餐、網絡零售、直播電商、交通出行等平台企業，詳細了解企業商業
模式、技術創新、合規經營等情況。他表示，平台經濟有利於提高全社會資源配置效率、發展新
質生產力。平台企業是平台經濟的關鍵載體，具有很強的社會屬性和溢出效應，要發揮在促創新
、擴消費、穩就業等方面的引領帶動作用，加強中小商戶和新就業形態勞動者權益保障，切實維
護消費者合法權益，提高平台參與各方的獲得感、滿意度。
　
　　他並表示，要加快完善平台規則、算法、收費、直播電商等相關法律法規，推動規則公開公
平、算法向上向善、收費合理透明、直播電商規範有序。要堅決整治低質低價「內捲式」競爭、
不合理設置配送時限、不合理收費抽傭等問題，嚴厲打擊假冒偽劣、虛假宣傳、虛構優惠、虛假
比價、流量炒作等行為，構建平台經濟健康發展的良好生態。
　

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