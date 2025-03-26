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AH股新聞

26/03/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：國資委三維度深化央企「ＡＩ＋」

　　《經濟通通訊社２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
國資委三維度深化央企「ＡＩ＋」專項行動
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國務院國資委召開中央企業「人工智能＋」成果媒體通氣會。國務院國資委規劃發展局相關負責
人表示，國務院國資委將繼續深化央企「ＡＩ＋」專項行動，更加突出應用領航，更加突出數據
賦能，更加突出智算築基，深化與各方協同合作，為加快推動我國人工智能產業高質量發展作出
更大貢獻。央企人工智能產業發展將進一步提速加力。
　
博鰲論壇報告認為中國股市或延續回升勢頭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在３月２５日召開的新聞發布會上，博鰲亞洲論壇２０２５年年會發布旗艦報告－－《亞洲經濟
前景及一體化進程２０２５年度報告》。報告認為，盡管世界經濟增長的不確定性增大，但亞洲
仍將成為世界經濟的主要引擎。預計２０２５年亞洲加權實際ＧＤＰ增長率為４﹒５％，略高於
２０２４年的４﹒４％。
　
商務部：暢通外貿優品內銷渠道
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在３月２５日舉行的商務部擴消費專題新聞發布會上，商務部相關負責人表示將開展汽車流通消
費改革試點，擴大汽車後市場消費，加大外貿優品消費支持，實施城市商業提質行動。「下一步
，商務部將積極會同相關部門，加快落實各項擴消費政策措施，指導各地結合實際創新工作舉措
，形成擴消費的合力，為推動經濟持續回升向好作出積極貢獻。」商務部消費促進司司長李剛說

　
　
《上海證券報》
　
博鰲亞洲論壇２０２５年年會開幕並發布兩份報告
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以「在世界變局中共創亞洲未來」為主題的博鰲亞洲論壇２０２５年年會開幕。年會發布了旗艦
報告《亞洲經濟前景及一體化進程２０２５年度報告》和《可持續發展的亞洲與世界２０２５年
度報告－－應對氣候變化：亞洲推進綠色發展》，對亞洲經濟形勢和前景、亞洲綠色產業發展等
作出全面評。「亞洲仍將成為世界經濟增長的主要引擎。」報告稱，預計２０２５年亞洲加權實
際ＧＤＰ增長率為４﹒５％，略高於２０２４年的４﹒４％。
　
多部門「組合拳」激活消費新增長點
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商務部專門召開擴消費專題新聞發布會，介紹擴消費有關政策情況。商務部最新數據顯示，截至
３月２４日，全國汽車以舊換新申請量合計超過１５０萬份；消費者購買１２大類家電以舊換新
產品超過２８００萬台；４５００多萬名消費者申請了５６００多萬件手機等數碼產品的購新補
貼；電動自行車以舊換新也超過了２２０萬輛。
　
國資委引導央企加大投入，深化「ＡＩ＋」專項行動
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３月２５日，國務院國資委舉辦央企「ＡＩ＋」專項行動通氣會，介紹了國資央企「ＡＩ＋」專
項行動最新進展情況，並對下一步重點工作進行了介紹。２０２４年，國務院國資委啟動央企「
ＡＩ＋」專項行動，推動國資央企在人工智能領域實現更好發展、發揮更大作用。隨著專項行動
持續深化，中央企業在應用、算力、數據、模型等人工智能產業重點領域取得積極成效。
　
　
《證券時報》
　
商務部將提升離境退稅政策效能，擴大入境消費
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３月２５日，商務部召開專題新聞發布會，介紹擴消費有關政策情況。會上，商務部市場運行和
消費促進司司長李剛介紹，商務部將積極提升載體、營造氛圍、優化環境，促進消費場景創新和
需求潛力釋放。李剛提到，「提升離境退稅政策效能」是創新消費場景的重點工作之一。商務部
將會同相關部門出台針對性政策措施，增加退稅商店數量，優化退稅服務，便利境外旅客在華購
物，擴大入境消費。
　
首部行政處罰裁量權基準出台，推動執法尺度統一透明
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３月２５日，市場監管總局印發《違法實施經營者集中行政處罰裁量權基準（試行）》。《基準
》共十八條，細化和明確了處罰裁量的適用情形、指導原則和處罰對象、步驟等，規定了確定初
步罰款金額、罰款上調和下調因素以及不予處罰的情形，也包含７個輔助說明的指引示例，積極
推動執法尺度的統一透明。
　
博鰲論壇發布旗艦報告：今年亞洲經濟增速預計將增至４﹒５％
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３月２５日，博鰲亞洲論壇２０２５年年會正式拉開帷幕。在論壇新聞發布會上，《亞洲經濟前
景及一體化進程２０２５年度報告》和《應對氣候變化：亞洲推進綠色發展２０２５年度報告》
兩份旗艦報告正式發布。經濟報告指出，２０２５年亞洲經濟增速預計將增至４﹒５％。與會專
家表示，面對諸多挑戰，亞洲在很多方面都走在了世界發展前列，隨著技術進步和國際合作不斷
邁上新台階，亞洲的經濟前景充滿希望。（ｅｗ）

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