《神州經脈》美國再制裁中企，蘋果捐浙大三千萬，Ａ股跌人幣轉升

《神州經脈》美國商務部將五十多家中國實體列入制裁名單，經《路透》統計，這些實體合

計涉及１２家Ａ股上市公司，但總體股價波動並不大。滬深股市今日（２６日）繼續窄幅震盪，

滬綜指輕微收低０﹒０４％，報３３６８﹒７０點，深成指跌０﹒０５％，創業板指跌

０﹒２６％。成交接連下滑，兩市全天交易額１﹒１５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日

縮量１０３９億元或約８％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２６３５，較上個交易日４時３０分收盤

價升５點子，止五連跌，全日７﹒２６００至７﹒２６６１之間波動。今日人民幣兌一美元中間

價報７﹒１７５４，較上個交易日升３４點子，止四連跌，創３月２０日以來近一周新高，和市

場預測偏離仍超８００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國商務部最新將５４家中國實體列入出口限制清單，指它們的行為與美國國家安全或外

交政策相違背，當中包括中國浪潮集團的六家子公司。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者

會上回應稱，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，批評美方濫用實體清單等出口管制工具，濫施

非法單邊制裁，是典型的霸權主義行為。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。



２﹒ 蘋果ＣＥＯ庫克今日上午現身浙大紫金港校區，參加與浙大合作的移動應用創新賽十周年

活動。同日蘋果公司還宣布向浙江大學捐贈３０００萬元人民幣，支持編程教育。蘋果表示，將

與浙江大學共同設立Ａｐｐｌｅ移動應用孵化基金，提供最前沿的技術培訓，包括Ａｐｐ開發、

產品設計、市場營銷和商業運營等專業課程。該基金將通過研討會、實習和導師制等方式，建立

學生開發者與行業領袖和投資者之間的聯繫，為他們提供更多商業培訓，助其在不斷發展的

ｉＯＳ應用經濟中取得成功。



３﹒ 多家國際投行看好中國股票。摩根士丹利時隔一個多月再次上調中國股票目標，上調恒生

指數、恒生中國企業指數、ＭＳＣＩ中國指數和滬深３００指數的２０２５年底目標分別至

２５８００、９５００、８３和４２２０點，分別意味著比當前價格水平有９％、９％、９％和

８％的上漲空間。高盛亦預計中國股票將有更多基本面驅動的上漲；富達國際稱，中國股市本輪

上漲由基本面改善所帶動，預計隨著更廣泛的正向盈利修正，境外投資者會更加關注中國股市及

資金流入。



４﹒ 市場傳出「廣汽集團華望（ＧＨ）項目將收購恒大汽車南沙工廠」消息，《財聯社》以投

資者身份就向廣汽集團董秘辦進行求證，對方回應稱，廣汽ＧＨ項目是一家輕資產運營公司，將

會優先利用埃安、傳祺品牌產能，「不要輕信任何傳言，以公司公告為準」。恒大汽車

（００７０８）下午狂飆，最多升逾２倍，收市升幅收窄至７４％。



５﹒ 寶馬集團今日宣布與阿里巴巴集團在中國達成ＡＩ領域戰略合作，雙方在ＡＩ大語言模型

和智能語音交互等前沿領域開展聯合研發，提供最貼近中國用戶需求的前瞻性解決方案。阿里通

義大模型將應用於中國市場的寶馬新世代系列車型。



６﹒ 比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛今日在微博發文稱，此前比亞迪發布了比亞迪超級

ｅ平台，含有兆瓦閃充、三萬轉電機和高耐壓等級的碳化硅模塊等近１１項全球之最；４０００

個兆瓦閃充站正在布局中，首批約５００個將在４月初漢Ｌ和唐Ｌ的上市階段，就可啟用。此外

，比亞迪最新公布的前十大流通股東，「全國社保基金－－四組合」去年四季度再進入前十大流

通股東梯隊。去年社保基金共加倉比亞迪近３００萬股Ａ股。內媒又指比亞迪預計今年全球銷量

將從４２７萬輛增長至５５０萬輛，其中海外市場８０萬輛以上。



７﹒ 有媒體報道稱，宇樹科技的早期投資人、ＳｅｖｅｎＵｐ Ｃａｐｉｔａｌ創始人趙楠透

露，自２０２０年以來，宇樹的財務報表每年都保持盈利狀態，近期在與創辦人王興興的交流中

，對方回應沒有新一輪融資打算。據《新浪科技》就此盈利信息向宇樹科技求證，宇樹科技市場

負責人回應表示信息屬實。



８﹒ 廣東省統計局公布，１－２月，全省規模以上工業增加值同比增長２﹒８％，增速較去年

全年的４﹒２％放緩。其中，汽車製造業由上年全年下降１﹒２％轉為增長７﹒６％。１－２月

全省固定資產投資額同比下降８﹒４％，降幅較去年全年的４﹒５％擴大。其中房地產開發投資

下降１５﹒８％，降幅比上年全年收窄２﹒４個百分點；全省新建商品房銷售面積８２４萬平方

米，同比下降８﹒６％，降幅比上年全年大幅收窄１３﹒２個百分點。另外，１－２月，全省社

會消費品零售總額０﹒８１萬億元，同比增長１﹒０％，增速比去年全年加快０﹒２個百分點。

（ｓｌ）

