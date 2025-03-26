《鍾之日記》藍籌績後分化，火鍋熱泉水冷

《鍾之日記》３月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔夜美股三大股指小幅收升，金龍指數跌超１％。港股昨急插５６１點收三周低後，今日成

功反彈，盤中最多升２５２點，惟２０天線（約２３７８４）前阻力仍大，午後反覆靠穩。恒生

指數全日收報２３４８３，升１３９點或０﹒６％，主板成交近１９９８億元。



＊Ａ股微跌，兩市成交僅１﹒１５萬億＊



美國商務部將五十多家中國實體列入制裁名單，經《路透》統計，這些實體合計涉及１２家

Ａ股上市公司，但總體股價波動並不大。滬深股市繼續窄幅震盪，滬綜指輕微收低０﹒０４％，

報３３６８﹒７０點，深成指跌０﹒０５％，創業板指跌０﹒２６％。成交接連下滑，兩市全天

交易額１﹒１５萬億元人民幣，較上個交易日縮量１０３９億元人民幣或約８％。



多家國際投行看好中國股票。摩根士丹利指上市公司第四季業績優於上修預期且估值對標新

興市場還有更多上升空間，升中港股指目標價。基金管理公司富達國際稱，中國股市本輪上漲由

基本面改善所帶動，預計隨著更廣泛的正向盈利修正，境外投資者會更加關注中國股市及資金流

入。但該行同時指出，美國關稅的不確定性短期內可能會打亂中國企業的資本投資計劃，對業務

成長構成風險。



盤面上，市場缺乏焦點，雞肉股領漲，全日升逾３﹒９％，豬肉股漲超２％；機器人、工業

母機及汽車股同樣表現活躍。下跌方面，銀行股展開調整，招商銀行（滬：６０００３６）跌

５﹒４％；電力、保險等板塊跌幅居前。



＊海底撈股價飆，農夫山泉跳水＊



藍籌紛紛發布業績，海底撈（０６８６２）截至去年１２月３１日止年度盈利約４７億元（

人民幣．下同），升４﹒６５％，每股盈利０﹒８７元，派末期股息每股５０﹒７港仙，按年減

約３８％，不過計及今年首派的中期股息０﹒３９１港元，則全年股息０﹒８９８港元，按年增

２０％。



集團指收入４２７億元，升３％，稅前溢利６６﹒２億元，升１３﹒６％，去年底自營海底

撈餐廳數量１３５５間，淨減１９間，加盟海底撈餐廳數量多１３間，海底撈餐廳的系統銷售額

增長率３％，核心經營利潤６２億元，上升１８﹒７％。



在２０２４年，海底撈餐廳平均翻枱率為４﹒１次╱天，２０２３年為３﹒８次╱天。全年

共接待顧客４﹒１５億人次，較上年增加４﹒５％。海底撈在港澳台地區經營２３家餐廳，顧客

人均消費跌１﹒５％至１９９﹒７元，但仍高於北上廣深的１０４元，幅度達９２％；每日翻檯

率則由４﹒２次跌至４﹒３次；總收入１４﹒５億元，增５﹒６％。



海底撈純利及平均翻枱率齊升，今日股價飆升６﹒１％，收報１７﹒６２港元。



至於中國首富鍾睒睒旗下的農夫山泉（０９６３３）年度盈利１２１﹒２億元，按年僅升

０﹒４％，收益升０﹒５％，派末期股息每股０﹒７６元，較上年同期派息稍增，業績警號在於

其飲用水收入跌超兩成，累及股價大跌８﹒３％，墊底藍籌，收報３３﹒７港元，連跌６日累計

跌幅約１３﹒４％。



＊比亞迪反彈，據報今年銷量目標５５０萬輛＊



比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）交出亮眼年報，昨日（２５日）股價卻受壓，

不過今日即見反彈。比亞迪最新公布的前十大流通股東，「全國社保基金一一四組合」去年四季

度再度進入前十大流通股東梯隊，截至去年年底，該組合的持倉數量和市值分別為約１１１０萬

股Ａ股和３１億元人民幣。社保基金堅定支持，加上有多項利好，令其股價逢低即獲吸納。比亞

迪Ｈ股今日收漲２﹒４％，Ａ股收升１﹒７％。



內媒從多個獨立信源處獲悉，比亞迪管理層近日在小範圍溝通會上表示，預計今年全球銷量

將從４２７萬輛增長至５５０萬輛，其中海外市場８０萬輛以上。比亞迪又預計２０２６－

２０２７年在海外市場率先推出全民智駕。



此外，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛今日在微博發文稱，此前比亞迪發布了比亞迪

超級ｅ平台，含有兆瓦閃充、三萬轉電機和高耐壓等級的碳化硅模塊等近１１項全球之最，但網

上一些人對此有質疑。李雲飛強調，「比亞迪的風格一向都是：一發布即量產。４０００個兆瓦

閃充站正在布局中，首批約５００個將在４月初漢Ｌ和唐Ｌ的上市階段，就可啟用」。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

