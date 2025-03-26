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AH股新聞

26/03/2025 10:06

《Ａ股焦點》險資入場黃金市場，國壽平安完成首交易，惟Ａ股微跌

　　《經濟通通訊社２６日專訊》險資購金成為現實。中國人壽（０２６２８）
（滬：６０１６２８）昨日（２５日）於上海黃金交易所完成了國內保險機構的首筆黃金詢價交
易，平安人壽在上海黃金交易所亦完成了國內保險機構首筆上海金交易。另有兩家保險公司分別
完成了首筆場內競價交易和首筆場內大宗交易。
　
　　上述交易標誌內地保險公司正式開啟黃金投資新篇章，醞釀多時的險資購金終於從規劃走向
了現實。
　
　　中國人壽Ａ股、中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）Ａ股均微跌。國壽Ａ今早低
開低走，現跌０﹒２６％，報３７﹒６３元人民幣；平安Ａ股高開低走，現微跌０﹒１２％，報
５１﹒９０元人民幣。
　
　　中國人壽表示，未來將堅持長期主義的投資理念，堅守穩健審慎的投資風格，發揮好黃金在
優化組合、對沖風險、抵御通脹等方面的獨特配置價值，進一步提升公司整體投資組合的長期風
險收益比率。
　
　　平安人壽表示，高度重視這一歷史機遇，將積極研究黃金業務的投資配置規劃，以優化資產
配置結構，提升資金運用效率。
　
＊上金所：首批４家險企會員已完成業務籌備並入市＊
　
　　為拓寬保險資金運用渠道，優化保險資產配置結構，國家金融監督管理總局於２月７日發布
《關於開展保險資金投資黃金業務試點的通知》，允許１０家試點保險公司投資在上金所主板上
市或交易的相關黃金合約及業務。
　
　　上海黃金交易所２５日公布，正式吸收首批４家保險公司成為會員，分別為中國人民財產保
險股份有限公司、中國人壽險股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司、中國太平洋人壽
保險股份有限公司。目前該４家保險機構會員已完成業務籌備並入市，保險資金投資黃金試點業
務平穩落地。（ｊｑ）

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