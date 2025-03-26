《Ａ股焦點》中泰證券升逾２％，否認計劃收購聯儲證券

《經濟通通訊社２６日專訊》有市場傳言稱，山東兩家券商合併預期漸近，中泰證券

（滬：６００９１８）已入駐聯儲證券開始盡職調查。對此，據《上海證券報》向中泰證券求證

，中泰證券方面表示「並不知情」。



中泰證券今早高開高走，現升２﹒６４％，報６﹒６１元。



資料顯示，中泰證券註冊地位於山東省濟南市，第一大股東為棗莊礦業（集團）有限責任公

司，實際控制人為山東省國資委。公司於２０２０年６月３日成功在上海證券交易所上市。聯儲

證券註冊地為山東省青島市，第一大股東為北京正潤投資集團有限公司。



近日，中泰證券披露２０２４年度財務報告，公司核心經營數據呈現顯著收縮態勢。報告期

內，公司實現營業收入１０８﹒９０億元（人民幣．下同），同比下滑１４﹒６６％；歸母淨利

潤９﹒３７億元，降幅達４７﹒９２％，近６年來僅好於２０２２年的跌幅８１﹒５６％。



近兩年，聯儲證券營收、淨利潤也呈現逐步下滑趨勢。２０２４年中報顯示，聯儲證券營收

３﹒９４億元，同比增長８０﹒６６％；淨利潤１０４３﹒９８萬元，同比下滑１０９﹒２１％

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