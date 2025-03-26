【ＡＩ】宇樹回應已盈利５年：屬實，創始人稱沒有新一輪融資打算

《經濟通通訊社２６日專訊》有媒體報道稱，宇樹科技的早期投資人、ＳｅｖｅｎＵｐ

Ｃａｐｉｔａｌ創始人趙楠透露，自２０２０年以來，宇樹的財務報表每年都保持盈利狀態，近

期在與王興興的交流中，對方回應沒有新一輪融資打算。



據《新浪科技》就此盈利信息向宇樹科技求證，宇樹科技市場負責人回應表示信息屬實。



２０２０年，趙楠主導投資了宇樹的ｐｒｅ－Ａ輪融資。據他透露，宇樹在２０２０年左右

就積攢了英偉達、谷歌等頭部用戶和實驗室用戶，技術的迭代和工程化能力也讓企業的生態雛形

初現。



他還提到，王興興一開始並沒有做人形機器人的打算，但生成式ＡＩ浪潮令這位年輕的創始

人迅速轉變，直到今年登上春晚舞台掀起全民機器人熱潮。



宇樹科技成立於２０１６年，位於浙江省杭州市，是一家以從事軟件和信息技術服務業為主

的企業，董事長兼總經理、法定代表人為王興興，獲得國家高新技術認證企業，國家級專精特新

「小巨人」企業榮譽。



宇樹科技憑借全球超６０％的四足機器人市佔率、全棧自研技術體系、以及春晚級ＩＰ效應

，成為國產機器人產業化的標桿企業。（ｊｑ）

