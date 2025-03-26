【ＡＩ】首家通過，百度千帆大模型一體機完成信通院性能專項評估

《經濟通通訊社２６日專訊》今年３月，在中國信通院組織的首輪可信ＡＩ大模型一體機性
能專項評估中，百度千帆大模型一體機順利完成了可信ＡＩ大模型一體機性能評估，成為國內首
家通過可信ＡＩ大模型一體機性能評估的企業。
據介紹，可信ＡＩ大模型一體機性能評估，主要涵蓋吞吐、１ｓｔ ｔｏｋｅｎ
ｌａｔｅｎｃｙ、ＱＰＳ等多項性能指標。前期，百度千帆大模型一體機已完成可信ＡＩ大模型
一體機功能評估。（ｊｑ）
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26/03/2025 11:49
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家通過可信ＡＩ大模型一體機性能評估的企業。
據介紹，可信ＡＩ大模型一體機性能評估，主要涵蓋吞吐、１ｓｔ ｔｏｋｅｎ
ｌａｔｅｎｃｙ、ＱＰＳ等多項性能指標。前期，百度千帆大模型一體機已完成可信ＡＩ大模型
一體機功能評估。（ｊｑ）
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