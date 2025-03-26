《華為動向》華為技術公司增資至４０９﹒４億，近一年已３次增資

《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，華為技術有限公司發生工商變更，
註冊資本由約４０８﹒４億人民幣增至約４０９﹒４億人民幣。
該公司成立於１９８７年９月，法定代表人為趙明路，由華為投資控股有限公司全資持股。
變更記錄顯示，該公司近一年已三次增資，前兩次分別發生於２０２４年４月、２０２４年６月
。（ｊｑ）
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26/03/2025 16:04
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該公司成立於１９８７年９月，法定代表人為趙明路，由華為投資控股有限公司全資持股。
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