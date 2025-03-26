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AH股新聞

26/03/2025 17:03

【大國博弈】智源研究院回應遭美列實體清單：強烈反對要求撤回

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國商務部將涉及人工智能（ＡＩ）大模型開發、伺服器及超
級電腦在內的多間中國科技企業及機構列入實體清單，包括北京智源人工智能研究院。
　
　　智源回應稱，對於民辦非營利科研機構被加入實體清單表示震驚，強烈反對這一毫無事實依
據的錯誤決定，要求美國相關部門予以撤回。
　
　　智源表示，作為非營利科研機構，一直堅持開源開放的原則，所有科研技術成果向全球公開
共享，並積極參與ＡＩ安全國際對話，推動ＡＩ增進社會福祉。ＡＩ是人類公器，如同電力等所
有重大技術革命一樣，開源開放是必然趨勢，智能時代是全人類共建共享的時代。美國商務部的
行為違背科技創新精神，嚴重損害全球ＡＩ領域的開放合作。智源呼籲國際社會共同構建開放、
包容、合作的技術未來。
　
　　智源稱，機構打造了覆蓋模型、演算法、數據、評測、系統的大模型開源技術體系。截至目
前，智源已累計開源約２００個模型和近百個數據集，其中，模型全球總下載量近６億次，開來
源數據集下載量近３９萬次，開源項目代碼下載量超９５萬次，為ＡＩ技術普惠做出持續貢獻。
　
　　智源表示，將繼續堅持開源開放非營利的原則，向全球分享世界一流的大模型技術及ＡＩ領
域的前沿探索，營造最佳的學術和技術創新生態，促進人類、環境和智能的可持續發展。
（ｊｑ）

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