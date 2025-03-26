新加坡副總理王瑞杰到訪百度，與李彥宏會談，試乘蘿蔔快跑

《經濟通通訊社２６日專訊》新加坡副總理王瑞杰一行昨日（２５日）下午到訪百度
Ａｐｏｌｌｏ ｐａｒｋ，與百度創始人李彥宏會談，並試乘蘿蔔快跑第六代無人駕駛汽車。試
乘後，王瑞杰表示，歡迎蘿蔔快跑來新加坡。
在業內人士看來，王瑞杰到訪百度釋放積極信號：蘿蔔快跑或加快落地新加坡，助力新加坡
打造「全球無人駕駛應用樣本城市」。（ｃｔ）
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26/03/2025 10:31
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