《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１３％，大摩繼續唱好中國股票

《經濟通通訊社２６日專訊》美國又出手，最新將逾五十家中國實體列入出口限制清單。滬

深三大指數集體低開，滬綜指低開０﹒１３％，報３３６５﹒６７點，深成指低開０﹒１２％，

創業板指低開０﹒１１％。



美國商務部周二（２５日）制裁數十個中國實體，指控其嫌獲取或試圖獲取美國產品，以支

持中國量子技術發展，而量子技術可用於軍事領域，認為對美國的國安構成威脅。



雖然Ａ股近期略顯疲態，部分外資行仍唱好中國市場。摩根士丹利時隔一個多月再次上調中

國股票目標，指上市公司業績優於預期，且估值對標新興市場還有更多上升空間。策略師上調恒

生指數、恒生中國企業指數、ＭＳＣＩ中國指數和滬深３００指數的２０２５年底目標分別至

２５８００、９５００、８３和４２２０點，分別意味著比當前價格水平有９％、９％、９％和

８％的上漲空間。摩根士丹利建議在中國投資組合中高配Ａ股，非美國投資者則可逢低買入受影

響的優質股票。另外，高盛預計中國股票將有更多基本面驅動的上漲，但重申牛市可能因事件風

險和獲利回吐壓力放緩。



人行公布，今日進行４５５４億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有

２９５９億元逆回購到期，即今日淨投放１５９５億元。（ｒｙ）

