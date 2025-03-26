《Ａ股行情》滬指收跌０﹒０４％，成交接連下滑不足１﹒２萬億

《經濟通通訊社２６日專訊》美國商務部將五十多家中國實體列入制裁名單，經《路透》統

計，這些實體合計涉及１２家Ａ股上市公司，但總體股價波動並不大。滬深股市繼續窄幅震盪，

滬綜指輕微收低０﹒０４％，報３３６８﹒７０點，深成指跌０﹒０５％，創業板指跌

０﹒２６％。成交接連下滑，兩市全天交易額１﹒１５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日

縮量１０３９億元或約８％。



多家國際投行看好中國股票。摩根士丹利指上市公司第四季業績優於上修預期且估值對標新

興市場還有更多上升空間，升中港股指目標價。基金管理公司富達國際稱，中國股市本輪上漲由

基本面改善所帶動，預計隨著更廣泛的正向盈利修正，境外投資者會更加關注中國股市及資金流

入。但該行同時指出，美國關稅的不確定性短期內可能會打亂中國企業的資本投資計劃，對業務

成長構成風險。



盤面上，市場缺乏焦點，雞肉股領漲，全日升逾３﹒９％，豬肉股漲超２％；機器人、工業

母機及汽車股同樣表現活躍。下跌方面，銀行股展開調整，招商銀行（滬：６０００３６）跌

５﹒３９％；電力、保險等板塊跌幅居前。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９１９﹒３６ －０﹒３３

上證指數 ３３６８﹒７０ －０﹒０４ ４８５１﹒８６

深證成指 １０６４３﹒８２ －０﹒０５ ６６９１﹒２０

創業板指 ２１３９﹒９０ －０﹒２６

科創５０ １０２９﹒０５ －０﹒２６

Ｂ股指數 ２７４﹒８２ ＋１﹒１０ １﹒９２

深證Ｂ指 １２３２﹒５６ ＋０﹒４４ ０﹒３７

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