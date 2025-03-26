【聚焦數據】廣東首２月社會消費品零售總額增速加快至１％

《經濟通通訊社２６日專訊》廣東統計局公布，１－２月，全省社會消費品零售總額

０﹒８１萬億元（人民幣．下同），同比增長１﹒０％，增速比去年全年加快０﹒２個百分點。



按經營單位所在地分，城鎮市場消費品零售額增長１﹒１％，鄉村市場消費品零售額增長

０﹒３％。



按消費類型分，商品零售增長１﹒０％，餐飲收入增長１﹒３％。



消費品以舊換新政策繼續顯效，限額以上單位文化辦公用品類、通訊器材類商品零售額分別

增長３０﹒６％、１５﹒０％，電動自行車、可穿戴智能設備帶動日用品類增長５﹒１％；新能

源汽車消費市場持續升溫，增長９﹒８％。



新消費模式較快增長，限額以上通過公共網絡實現的商品零售額增長８﹒１％，增速比上年

全年加快１﹒１個百分點，拉動限額以上單位商品零售額增長３﹒０個百分點。



＊２月廣東ＣＰＩ同環比皆轉降，ＰＰＩ同比降幅縮環比轉漲＊



２月，居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比由１月上漲０﹒５％轉為下降１﹒１％；扣除食品

和能源價格的核心ＣＰＩ同比由１月上漲０﹒５％轉為下降０﹒８％。ＣＰＩ環比則由上月上漲

０﹒９％轉為下降０﹒５％。１－２月，ＣＰＩ同比下降０﹒３％。



２月，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降０﹒７％，降幅比上月收窄０﹒４個百

分點，環比則由上月下降０﹒３％轉為上漲０﹒３％。工業生產者購進價格指數（ＩＰＩ）下降

２﹒１％，降幅擴大０﹒２個百分點。１－２月，ＰＰＩ、ＩＰＩ分別下降０﹒９％、２﹒０％

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