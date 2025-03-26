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26/03/2025 10:41

【ＡＩ】寶馬宣布與阿里在華達成ＡＩ戰略合作，共研大語言模型等

　　《經濟通通訊社２６日專訊》寶馬集團今日宣布與阿里巴巴集團在中國達成ＡＩ領域戰略合
作，雙方在ＡＩ大語言模型和智能語音交互等前沿領域開展聯合研發，提供最貼近中國用戶需求
的前瞻性解決方案。阿里通義大模型將應用於中國市場的寶馬新世代系列車型。（ｓｌ）

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