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AH股新聞

26/03/2025 11:38

《中國要聞》蘋果ＣＥＯ庫克訪浙大，捐三千萬人幣支持編程教育

　　《經濟通通訊社２６日專訊》蘋果ＣＥＯ庫克今日上午現身浙大紫金港校區，參加與浙大合
作的移動應用創新賽十周年活動。同日蘋果公司還宣布向浙江大學捐贈３０００萬元人民幣，支
持編程教育。
　
　　蘋果表示，將與浙江大學共同設立Ａｐｐｌｅ移動應用孵化基金，提供最前沿的技術培訓，
包括　Ａｐｐ開發、產品設計、市場營銷和商業運營等專業課程。該基金將通過研討會、實習和
導師制等方式，建立學生開發者與行業領袖和投資者之間的聯繫，為他們提供更多商業培訓，助
其在不斷發展的ｉＯＳ應用經濟中取得成功。
　
　　庫克稱，蘋果相信，編程是一項強大的工具，能讓人們以全新的方式進行創造、交流和解決
問題；蘋果很榮幸能深化與浙江大學長達十年的合作關係，為下一代開發者提供技能支持，幫助
他們開發創新應用，創立充滿生機的業務。
　
　　在Ａｐｐｌｅ移動應用孵化基金設立之前，Ａｐｐｌｅ在過去十年裏共向浙江大學捐贈
５０００萬元人民幣，用於開展移動應用創新賽。該賽事累計共有大中華區近千所高校的３萬多
名參賽者從中受益。許多參賽者成長為Ａｐｐ工程師、企業家和教育工作者，不僅獲得了個人發
展的新機遇，且通過編程為所在社區帶來積極的變化。（ｓｌ）

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