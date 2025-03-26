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AH股新聞

26/03/2025 18:07

《中國要聞》去年內地網絡視聽市場規模增６％，微短劇用戶超６億

　　《經濟通通訊社２６日專訊》第十二屆中國網絡視聽大會今日發布《中國網絡視聽發展研究
報告（２０２５）》。《報告》顯示，截至２０２４年１２月，中國網絡視聽用戶規模達
１０﹒９１億人，同比增長１７２２萬人，網民使用率高達９８﹒４％；中國網絡視聽市場總規
模持續增長，達到１﹒２２萬億元人民幣，同比增長６﹒１％；短視頻用戶規模達１０﹒４０億
人，連續六年領跑各類網絡視聽應用。
　
　　據不完全統計和測算，截至２０２４年１２月，中國現有網絡視聽行業從業企業共計約
７５﹒７０萬家，其中２０２４年新成立網絡視聽企業１２﹒５７萬家，佔總數約１６﹒６％。
中國網絡直播用戶規模達８﹒３３億人，同比增加１７３７萬，佔網民整體的７５﹒２％，同比
增長０﹒５個百分點；職業主播（含在機構帳號中開播的職業主播以及在個人賬號中開播的職業
主播）規模達到３８８０萬，同比增長１５７％。
　
　　此外，截至２０２４年１２月，中國微短劇用戶規模達６﹒６２億人，長視頻用戶規模達
７﹒５２億人，創２０１８年以來新高。２０２４年上線的劇、綜、影、紀、動、微的總數為
４３６３部，同比增長１６﹒２２％。
　
　　相關數據顯示，使用ＡＩ工具進行圖片、視頻製作的用戶佔比在半年內有所增長，從
２５﹒６％上升到３１％，技術普惠效應持續釋放。短視頻應用人均單日使用時長達１５６分鍾
，在用戶經常收看的短視頻類型中，知識科普類佔比２８﹒５％，新聞類佔比３２﹒５％。
（ｊｑ）

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