《中國要聞》去年內地網絡視聽市場規模增６％，微短劇用戶超６億

《經濟通通訊社２６日專訊》第十二屆中國網絡視聽大會今日發布《中國網絡視聽發展研究

報告（２０２５）》。《報告》顯示，截至２０２４年１２月，中國網絡視聽用戶規模達

１０﹒９１億人，同比增長１７２２萬人，網民使用率高達９８﹒４％；中國網絡視聽市場總規

模持續增長，達到１﹒２２萬億元人民幣，同比增長６﹒１％；短視頻用戶規模達１０﹒４０億

人，連續六年領跑各類網絡視聽應用。



據不完全統計和測算，截至２０２４年１２月，中國現有網絡視聽行業從業企業共計約

７５﹒７０萬家，其中２０２４年新成立網絡視聽企業１２﹒５７萬家，佔總數約１６﹒６％。

中國網絡直播用戶規模達８﹒３３億人，同比增加１７３７萬，佔網民整體的７５﹒２％，同比

增長０﹒５個百分點；職業主播（含在機構帳號中開播的職業主播以及在個人賬號中開播的職業

主播）規模達到３８８０萬，同比增長１５７％。



此外，截至２０２４年１２月，中國微短劇用戶規模達６﹒６２億人，長視頻用戶規模達

７﹒５２億人，創２０１８年以來新高。２０２４年上線的劇、綜、影、紀、動、微的總數為

４３６３部，同比增長１６﹒２２％。



相關數據顯示，使用ＡＩ工具進行圖片、視頻製作的用戶佔比在半年內有所增長，從

２５﹒６％上升到３１％，技術普惠效應持續釋放。短視頻應用人均單日使用時長達１５６分鍾

，在用戶經常收看的短視頻類型中，知識科普類佔比２８﹒５％，新聞類佔比３２﹒５％。

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