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AH股新聞

26/03/2025 13:30

【ＦＯＣＵＳ】醫療改革不得不為，香港需防「劫勤濟懶」

　　【ＦＯＣＵＳ】醫管局２５╱２６年度獲特區政府撥款突破千億（１００２億元）大關之際
，政府資助高達９７﹒６％的達摩克利斯之劍，仍搖搖欲墜。周二（２５日）中午，醫衛局終宣
布全面上調公營醫療收費，加幅遠「辣」過上一次２０１７年。方案直指資源濫用及提升「貧、
重、危」病人保障，惟若港府改革續取易不取難，最終恐陷入「劫勤濟懶」與「矛盾激化」的雙
輸結局。
　
＊急症室回復本色，屬正確一步＊
　
　　根據醫衛局最新方案，自２０２６年元旦起，急症室收費由１８０元加至４００元（危殆、
危重病人豁免），急症病床住院由每日１２０元加至３００元，專科門診覆診由８０元加至
２５０元，加幅分別高達１２２％、１５０％、２１２％，遠超２０１７年時的８０％、２０％
、３３％。
　
　　「醫療通脹」之風撲面而來，政府對此的解釋是，改革旨在扭轉現時「小病高資助、大病要
自費」的失衡和錯配，增設「全年收費上限」１萬元更能避免大病致貧，強調改革所得將全數投
放公營醫療。
　
　　鑑於２４╱２５年度公立醫院急症室求診人數高達２２３﹒７萬人次，其中僅不到５％為危
殆（第一類別）和危急（第二類別），接近六成為半緊急（第四類別）和非緊急（第五類別），
坊間甚至有暗瘡、脚痕者往急症室求診，政府冀望通過加價實現輕症分流，令急症室回復救危救
急本色，當屬邁出正確一步。
　
＊被指再「向中產開刀」添爭議＊
　
　　不過，今次「辣」手加價引發沸議，最大爭議在於方案被指再次「向中產開刀」，卻避談檢
視每年耗費分別高逾２２０億元、４８０億元的綜援計劃、公共福利金計劃。
　
　　醫衛局預計方案每年為醫管局增收３０億元的背後，可能是找不到私家夜診的基層母親，抱
著深夜高燒的孩子往急症室「硬捱」４００元收費；可能是因高負荷工作而需長期服用血壓、血
糖藥的打工族，須每四周抽空往醫院排長龍取藥；可能是希望自力更生、拒申綜援的長者從此小
病拒就醫……
　
＊推進深層次改革方治標又治本＊
　
　　當局拒絕檢視更深層次的制度改革，例如仿效新加坡「Ｓｉｌｖｅｒ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　
Ｓｃｈｅｍｅ（樂齡補貼計劃）」，為「生果金」引入資產審查；或探索引入類似外傭醫療保險
的全民強制醫療保險，以
「基本保障＋自願升級」模式減輕普通打工者醫療負擔；或大刀闊斧引入合資格海外醫生……僅
靠一刀切加價，長遠將如同以「發債當收入」粉飾赤字般，治標難治本。
　
　　值得一提的是，以內地、台灣等地區為例，早已能做到實時查看公立醫院診症名額、在線預
約、查看籌號、依時赴診；而全力打造智慧城市的香港，仍動輒出現市民在公立醫院急症室乾等
四五小時的狀況，實在情何以堪。
　
　　如此種種的最壞結果，恐是住公屋、領綜援者最是自在（目前低收入住戶每４戶有３戶完全
不工作），而早出晚歸的打工一族，卻背負住房、醫療、稅務等多重負擔，「劫勤濟懶」式政策
恐扼殺香港最寶貴的獅子山下精神，最終財赤、全要素生產率等深層次矛盾愈顯激化，陷入雙輸
結局。

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