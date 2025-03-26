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AH股新聞

26/03/2025 15:45

《大灣區》汕汕高鐵汕頭灣海底隧道貫通，全線料年底建成通車

　　《經濟通通訊社２６日專訊》汕頭至汕尾高鐵（汕汕高鐵）關鍵工程－－汕頭灣海底隧道今
日成功貫通。這是中國首座設計時速３５０公里、單洞雙線的高鐵海底隧道，全長９７８１米，
地質構造及水文地質條件極複雜，要在８度高烈度地震區穿越１７條斷層破碎帶，還要承受近１
兆帕超高水壓和強腐蝕性海水的雙重壓力，被視為在建難度最高的隧道之一。目前，汕頭灣海底
隧道成為世界已貫通最大開挖直徑（１４﹒５７米）鐵路海底隧道、國內穿越活動斷層最多的鐵
路海底隧道、國內開通水壓最大的海底隧道。
　
＊汕頭至廣州高鐵行車時間將縮短至１﹒５－２小時＊
　
　　汕汕高鐵起自廣汕鐵路汕尾站，終至廣梅汕鐵路汕頭站，正線全長約１６２公里，設７座車
站。此前汕尾至汕頭南段的部分已經通車，只剩下汕頭至汕頭南段仍在建設。汕汕高鐵有望在今
年年底全線建成通車，屆時從汕頭至廣州將縮短至１﹒５－２小時，對加快構建廣東新發展格局
，促進汕頭全面融入粵港澳大灣區具有重要意義。
　
　　汕汕高鐵通車後，將與廣汕高鐵、漳汕高鐵、福廈漳高鐵、溫福高鐵、甬台溫高鐵共同構成
國家東南沿海高鐵通道，途經廣東、福建、浙江三省１５個城市，打通大灣區經粵東、海西經濟
區直達長三角的通道，助力國家東部沿海地區高質量發展。（ｓｌ）

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