《大灣區》汕汕高鐵汕頭灣海底隧道貫通，全線料年底建成通車

《經濟通通訊社２６日專訊》汕頭至汕尾高鐵（汕汕高鐵）關鍵工程－－汕頭灣海底隧道今

日成功貫通。這是中國首座設計時速３５０公里、單洞雙線的高鐵海底隧道，全長９７８１米，

地質構造及水文地質條件極複雜，要在８度高烈度地震區穿越１７條斷層破碎帶，還要承受近１

兆帕超高水壓和強腐蝕性海水的雙重壓力，被視為在建難度最高的隧道之一。目前，汕頭灣海底

隧道成為世界已貫通最大開挖直徑（１４﹒５７米）鐵路海底隧道、國內穿越活動斷層最多的鐵

路海底隧道、國內開通水壓最大的海底隧道。



＊汕頭至廣州高鐵行車時間將縮短至１﹒５－２小時＊



汕汕高鐵起自廣汕鐵路汕尾站，終至廣梅汕鐵路汕頭站，正線全長約１６２公里，設７座車

站。此前汕尾至汕頭南段的部分已經通車，只剩下汕頭至汕頭南段仍在建設。汕汕高鐵有望在今

年年底全線建成通車，屆時從汕頭至廣州將縮短至１﹒５－２小時，對加快構建廣東新發展格局

，促進汕頭全面融入粵港澳大灣區具有重要意義。



汕汕高鐵通車後，將與廣汕高鐵、漳汕高鐵、福廈漳高鐵、溫福高鐵、甬台溫高鐵共同構成

國家東南沿海高鐵通道，途經廣東、福建、浙江三省１５個城市，打通大灣區經粵東、海西經濟

區直達長三角的通道，助力國家東部沿海地區高質量發展。（ｓｌ）

