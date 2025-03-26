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AH股新聞

26/03/2025 13:45

《Ａ股焦點》比亞迪ＡＨ升，社保基金一路加倉，首批閃充站將啟用

　　《經濟通通訊社２６日專訊》比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛今日在微博發文稱，此
前比亞迪發布了比亞迪超級ｅ平台，含有兆瓦閃充、三萬轉電機和高耐壓等級的碳化硅模塊等近
１１項全球之最，但網上一些人對此不太相信，甚至有質疑。李雲飛強調，「比亞迪的風格一向
都是：一發布即量產。４０００個兆瓦閃充站正在布局中，首批約５００個將在４月初漢Ｌ和唐
Ｌ的上市階段，就可啟用」。
　
　　李雲飛還談到，關於電池的技術路線和補能方案，無論磷酸鐵鋰固態半固態，還是氫燃料，
無論超充兆瓦閃充，還是換電，雖然小岔路有所不同，但大方向都是一致的，都是為了推廣新能
源，讓綠色出行更美好。
　
　　此外，比亞迪最新公布的前十大流通股東，「全國社保基金一一四組合」去年四季度再度進
入前十大流通股東梯隊。去年全年社保基金共加倉比亞迪近３００萬股Ａ股。截至去年年底，「
全國社保基金一一四組合」的持倉數量和市值分別為約１１１０萬股Ａ股和３１億元人民幣。
　
　　比亞迪Ａ股（深：００２５９４）現升１﹒４％，報３７４﹒７１元人民幣；Ｈ股
（０１２１１）則升２％，報３９７港元。（ｓｌ）

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