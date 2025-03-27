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AH股新聞

27/03/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》季結「托」夢？

　　《政政經經》恒指昨（２６日）漲０﹒６％，報２３４８３點；恒生科技指數漲１％，報
５５７３點；國企指數漲０﹒４％，報８６５４點；紅籌指數漲０﹒１％，報３８４９點。季結
前，是真好還是托住好，走著瞧。
　
　　商務部消費促進司司長李剛表示，目前正指導各地商務部門會同相關部門有序開展汽車流通
消費改革試點申報工作，加緊編制試點工作方案。後續將按照「成熟一批、啟動一批」原則，確
定試點城市名單。個股方面，零跑（０９８６３）近期新開門店７２家，截至２０２５年３月
２５日，零跑汽車在全國已有９０７家門店。另外，公司中標紅旗Ｇ１１７項目採購；據悉，比
亞迪（０１２１１）董事長王傳福公布今年總銷量目標為５５０萬輛，其中海外市場銷量預計超
８０萬輛。
　
　　市場調查機構ＩＤＣ報告稱，全球半導體市場在２０２４年復甦後，預計２０２５年將實現
穩步增長，ＡＩ需求的持續增長和非ＡＩ需求的逐步復甦是主要驅動力。此外，美國大型科技公
司正敦促特朗普政府重新審視美國的全球半導體戰略。這些公司稱，美國所謂的「人工智能擴散
規則」限制了能夠出口到大多數國家的人工智能處理器的數量。
　
　　２０２４年，招商銀行（滬：６０００３６）累計漲幅達到５２％。截至今年３月２５日，
招商銀行年內累計漲幅達到１４﹒７％，在４２家Ａ股上市銀行中排名第一。其中，３月１９日
，招商銀行盤中一度觸及４６﹒１元人民幣，創下自２０２２年２月份以來的新高。股價高企，
應多股東才是，但據Ｗｉｎｄ數據顯示，招商銀行Ａ股股東總數從２０２３年末的６４﹒８萬戶
減少至２０２５年２月末的３９﹒４萬戶，降幅接近４０％，分季度看，２０２４年第四季度減
少６﹒３萬戶，為全年最高。
　
　　招商銀行Ｈ股（０３９６８）股東數量也在減少，但降幅明顯低於Ａ股，２０２３年末至
２０２５年２月末僅減少１２８０戶。
　
　　招行股東減近半，但股價仍見新高，似反映出貨者多為散戶，其所出之貨為大戶吸納。
　
　　３月１９日，平安人壽公告，平安資管受託平安人壽資金，投資於招商銀行Ｈ股股票，於３
月１３日達到招商銀行Ｈ股股本的１０％，根據香港市場規則，觸發平安人壽舉牌。這是平安人
壽年內第二次舉牌招商銀行Ｈ股。
　
　　另據港交所披露易數據，今年以來，中國平安集團（０２３１８）及其子公司已經連續多次
買入招商銀行Ｈ股，累計增持達到１﹒１７億股。
　
　　股入強者手，後市有看頭？《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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