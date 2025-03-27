《駐京專電》商務部：支持京滬等地加快培育國際消費中心城市

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院辦公廳轉發商務部《關於支持國際

消費中心城市培育建設的若干措施》的通知，支持上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市加

快國際消費中心城市培育建設，打造具有全球吸引力的消費環境；有序擴大單方面免簽國家範圍

，加快培育建設多元業態融合、優質資源集聚的標誌性商圈。



其中提到，開展汽車流通消費改革試點，因地制宜發展汽車賽事、房車露營等消費新場景，

擴大汽車後市場消費。推動人工智能、虛擬現實、大數據等技術在消費領域深化應用，打造一批

「人工智能＋消費」場景。因地制宜發展汽車賽事、房車露營等消費新場景。



支持國內外優質品牌開展新品首發首秀首展活動，為進口首發新品提供通關便利。打造一批

全球新品首發地標，做強做優時裝周、汽車展等平台載體。吸引全球優質品牌開設首店，設立研

發設計中心和地區總部，完善首發經濟生態鏈。支持老字號品牌和新消費品牌跨界合作，打造更

多新產品。



＊有序擴大單方面免簽國家範圍＊



有序擴大單方面免簽國家範圍，提升外籍人員過境免辦簽證政策效能，推動相關城市實施過

境免簽政策區域聯動。優化外籍人員入境通關手續，在入境區域提供入境服務指南、通訊服務、

外幣兌換、移動支付等一攬子服務。支持相關城市增設境外直飛航線。著力完善多層次、多元化

支付服務體系，推動更多商戶開通境外銀行卡受理功能，支持更多境外電子錢包在境內使用。打

造一批國際消費集聚區和入境消費友好型商圈。完善公共場所多語種標識及導覽設施，設立外籍

人員服務熱線。



＊打造一批離境退稅特色街區＊



落實市內免稅店政策，推動已批准設立的市內免稅店盡快完成建設並營業。鼓勵國產名特優

新產品、國貨「潮品」進市內免稅店和口岸出境免稅店銷售。加強離境退稅政策宣傳，在入境口

岸、大型商圈、旅游景區等重點場所及社交媒體平台投放多語種離境退稅手冊和指南。優化離境

退稅商店布局，引導更多優質商戶成為離境退稅商店，打造一批離境退稅特色街區。



辦好「購在中國」系列活動，打造標志性擴消費活動品牌。支持舉辦更多高水平國際體育賽

事、演出演藝活動。進一步優化營業性演出、體育比賽等活動審批和安全許可流程，縮短審批時

限，壓減審批材料，推廣「全程網辦」、「一網通辦」。在確保安全的前提下，提高營業性演出

、體育比賽等大型群眾性活動的可售（發）票比例。

